El SEPE tiene 7.000 expedientes por cobros indebidos pendientes de regularizar en Zaragoza

Fernando de Miguel, director provincial del SEPE en Zaragoza, ha reconocido este miércoles que todavía quedan unos 6.000 o 7.000 expedientes pendientes de regularizar por cobros indebidos en el abono de los expedientes de regulación de empleo (ERTE), es decir, personas a las que se les pagó de más. "Vamos a hacer esa regularización en los proximos meses, pero no antes de que acabe la campaña de la renta", ha señalado ya que no les va a dar tiempo porque están entrando más afectados por ERTE y no pueden desatender eso.

Son declaraciones que ha hecho Fernando de Miguel aprovechando la visita de la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, a las oficinas de este organismo en el SEPE para agradecer a los funcionarios todo el esfuerzo realizado durante estos meses para que los trabajadores afectados por ERTE pudieran cobrar la prestación. "Tenemos muchas peticiones de devolución por parte de esas personas que cobraron de más del SEPE. Las intentamos atender, y además, tenemos un sistema en el que cronológicamente vamos reclamando a personas que devuelvan esa cantidades. Pueden hacerlo sin pagar interés alguno y con las máximas facilidades", ha dicho, avisando de que no podrán llegar a tiempo de atender todos esos cobros indebidos antes de que acabe la campaña de la declaración de la Renta .

En cuanto a los trabajadores aragoneses afectados por ERTE, ha dicho, que hay más de 12.0000 en este momento que están todavía protegidos por este "escudo social" y que se van a incorporar unos 10.000 más procedentes de multinacionales de la automoción que utilizan esta herramienta para afrontar la crisis de la falta de suministro de microchips, y también de los expedientes de regulación de entidades bancarias y otras empresas. "Esos 10.000 son una estimación. Se están regularizando los cobros indebidos con la diligencia que podemos. Se han derivado recursos para intentar normalizarlo en el menor tiempo posible", pero sin descuidar "la situación complicada en los ERTE, que no podemos dejar de pagar en tiempo y forma", ha dicho.

Por su parte, Pilar Alegría, ha explicado que la visita de hoy "responde a un reconocimiento y agradecimiento a los 164 funcionarios en Aragón por el ingente trabajo realizado durante quince meses" para aminorar el impacto de esta pandemia sanitaria y económica en los trabajadores "mediante este escudo social que ha puesto en marcha el Gobierno de España con el apoyo de los agentes sociales ", y que se prorrogó el pasado 27 de mayo hasta el 30 de septiembre. Ha recordado que se intentó mejorar la dotación de plantillas con 22 trabajadores más para dar respuesta rápida. Y ha dicho que este mayo ha sido el mes con el dato más bajo de personas afectadas por ERTE, 550.000 en España, de cuales 10.700 corresponden a Aragón. "Si se compara con 2020 entonces había 150.000 aragoneses en ERTE". Y ha precisado que en mayo el SEPE pagó 128 millones y en lo que va de año desde abril hasta ahora 725 millones de euros en Aragón