El abogado de Sijena cree que su relevo en el proceso contra los exconsejeros catalanes no beneficia al municipio

El abogado Jorge Español ha considerado este martes que su relevo en el proceso contra los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña Santi Vila y Luis Puig, por su presunta desobediencia en la devolución de los bienes del monasterio de la localidad, no beneficia al municipio ni a Aragón.

El alcalde de Villanueva de Sijena, Jaime Castellón, ha planteado sustituir a Jorge Español por los servicios jurídicos de la Diputación Provincial, dejando así en manos de los letrados públicos la acusación de la única causa penal abierta entre los pleitos de los bienes.

Jorge Español ha manifestado que es una "decisión equivocada" que "en absoluto beneficia a los intereses de Sijena y de Aragón", que durante años él ha defendido en los tribunales.

Así, ha indicado que Vila y Puig "han desobedecido a la autoridad judicial varias veces y gracias a las acciones penales del Ayuntamiento de Villanueva de Sigena hemos conseguido que la nueva consejera catalana en el tema de los bienes de Barbastro no desobedeciera".

"Abordar la cuestión con respeto y sentido común"

Español ha pedido abordar esta cuestión "con respeto" y "sentido común", insistiendo en que "hay que separar los asuntos judiciales de los juegos políticos".

El letrado ha trasladado que "si Pedro Sánchez y Mayte Pérez, que es su peón en Aragón, quieren rehabilitar a todos estos personajes que han puesto a España y al Estado de Derecho de rodillas que lo hagan, pero conmigo que no cuenten".

Ha añadido: "Nadie hubiera hecho todo lo que he hecho por el Ayuntamiento", apuntando que hasta ahora no les ha cobrado "ni un céntimo", y que "si este asunto lo hubieran llevado los letrados de la Diputación, con todos mis respetos, no estaríamos hablando de nada de esto, porque no hubieran hecho nada".