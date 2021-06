Comienza la Evau: "Te juegas mucho en tres días y eso pone nerviosa a cualquiera"

Tras la experiencia adquirida el año pasado, el dispositivo para la puesta en marcha de la segunda Evaluación para el Acceso a la Universidad (Evau) marcada por la pandemia está ya rodado y se nota. Lo que no han cambiado, ni con coronavirus de por medio, son los nervios de la mayoría de los 6.641 estudiantes que desde este martes y hasta el jueves se examinan en 64 sedes repartidas por toda la Comunidad. "Te juegas mucho en tres días y eso pone nerviosa a cualquiera. Soy muy insegura y aunque me ha ido bien durante el curso le he dedicado horas, dos o tres por la mañana y luego todas las tardes", explicaba Nicola Berciu, de 17 años y estudiantes del bachillerato de Humanidades del instituto Virgen del Pilar de Zaragoza a las puertas de la Facultad de Derecho donde le tocaba examinarse. Con matrícula de honor de media en bachillerato podría acceder a cualquier carrera, pero "desde niña" quiere estudiar traducción, "porque me gustan los idiomas", y su idea es cursarla en la Universidad de Soria.

Más tranquila a su lado se mostraba su amiga Celia Mompel, de 18 años, para quien la antigua selectividad "es como mi tercera opción", ya que aspira a entrar en la Escuela Superior de Diseño de Aragón en la que tiene los ejercicios el 24 y 25 de junio. "Hoy estoy muy tranquila, pero para entonces seguro que ni duermo y acabo mordiéndome las uñas".

Los alumnos del instituto Ramón PIgnatelli formaban otro de los grupos que esperaban en el campus de San Francisco que llegara la hora para acercarse al edificio de Derecho y seguir las flechas que les conducían al aula que les había tocado. Álvaro García, de 17 años, ha hecho el bachillerato de Ciencias de la Salud y quiere tener plaza en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. El curso pasado este grado tuvo una nota de corte de 9,6 y con el 8,1 que tiene de media espera lograrlo. Personalmente se mostraba crítico con el tipo de Evau implantada. "El sistema no me gusta mucho. En una prueba de acceso como esta apostaría más por centrar los exámenes en las materias que tienen que ver con la carrera a la que cada uno va dirigido. Todos tenemos que tener conocimientos de Historia y Literatura, por supuesto, pero creo que sería más adecuado en esta prueba final centrarse más en las específicas", opinaba.

Esta mañana todos cruzaban los dedos para que las preguntas de Historia de España II, el primer ejercicio, giraran alrededor de la Guerra Civil Española y el franquismo. La transición a la democracia, pese a ser la época más actual y cercana, era la etapa más temida. La razón no es otra que al ser el último del temario es al que la mayoría ha dedicado menos tiempo y lleva peor.

Tranquilidad y leer bien y despacio las preguntas ha sido lo que han aconsejado los responsables de la Universidad de Zaragoza y el Gobierno aragonés que han ofrecido una rueda de prensa para comentar los últimos detalles de la Evau. De momento ocho estudiantes no han podido presentarse, seis de ellos por covid y dos por hospitalizaciones, ha explicado la vicerrectora de Estudiantes del campus público, Ángela Alcalá. Los jóvenes que se encuentren en esta situación tienen que comunicarlo con antelación por escrito a la comisión organizadora y aportar un certificado médico que lo acredite. Podrán así hacer los exámenes en julio, es la primera vez en Aragón que la convocatoria extraordinadaria se desarrolla como en la mayoría de las comunidades el próximo mes. Si aprueban se contemplará que la han superado en la convocatoria ordinaria para que tengan las mismas oportunidades que sus compañeros. A los que suspendan o no puedan acudir a la recuperación, se les buscará una solución de carácter más individualizado.

Acerca de la descentralización de la Evau que se ha llevado a cabo por la crisis sanitaria, el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, ha señalado que es un modelo "costoso económicamente y en organización". Ha recordado que la prueba siempre se ha desarrollado en las tres capitales de provincia y que si se ve necesario, una vez se vuelva a la normalidad, contar con alguna sede más "se estudiará". "La Evau tiene que ser descentralizada pero también sostenible y sin que suponga un coste para el estudiantado", ha concluido.