"Tenía muchas ganas de vacunarme, el año pasado la covid me mandó dos veces al hospital"

Tranquilidad e ilusión. Ambos fueron los adjetivos más repetidos por las personas que este sábado se han acercado al polideportivo de la Universidad de Zaragoza para que les inyectaran la monodosis Janssen. "Cualquier vacuna es buena con tal que el virus vaya desapareciendo. Es lo más importante para protegernos unos a otros", ha recalcado Marta Rojas, que desde las 9.00 ya hacía fila a la espera de inmunizarse. Para ella, dar este paso era muy importante dado que el año pasado, justo al inicio de la pandemia, tuvo que acudir hasta en dos ocasiones al hospital tras haberse contagiado: "Tenía muchas ganas".

Cristina Almazán ha recalcado que, por suerte, ningún familiar cercano se ha contagiado, pero sí personas que conocía y "da miedo". Por eso, en el momento en el que pudo no dudó en pedir hora: "Es para nuestro bien, pero también para nuestros mayores". Ahora, podrá visitar a sus padres y suegros con un poco más de tranquilidad. También Víctor Gutiérrez visitará a su madre con mayor "tranquilidad" a partir de la próxima semana: "Trabajando en el bus urbano, con el tránsito de gente y el trasiego de las monedas, estaba preocupado". En su caso ha elegido Janssen por "comodidad": "Es un solo pinchazo y así no te tienes que preocupar de volver de la playa para el segundo".

Con más dudas ha acudido Marina Valero, quien ha decidido vacunarse por "el bien común". Ascensión Sauras, que también ha recibido este sábado por la mañana la monodosis. Lo hizo después de tener que suspender su cita con Astra Zeneca debido a una infección en la boca: "Ahora que ya podía, esta es la primera cita que me ha salido y no me lo he pensado". Se ha mostrando "tranquila y contenta" tras haber recibido una "atención estupenda".

Durante este fin de semana -viernes y sábado- se han habilitado cinco puntos de inoculación: el polideportivo de la Universidad de Zaragoza y los centros de salud de Actur Oeste, Bombarda, Torrero y Almozara. En el campus ha administrado 2.880 dosis; en Bombarda 960 en dos sesiones; y 480 en Torrero, Almozara y Actur Oeste, respectivamente. A estas citaciones han podido acceder cualquier persona de las franjas de edad que ya están activadas, es decir, para todos los nacidos antes del 31 de diciembre de 1975 que todavía no se hayan vacunado. Para el próximo fin de semana se volverán a habilitar estos mismos centros de salud.

Al inicio de la jornada del sábado, el jefe de Servicio de Prevención y Promoción de la Salud, Luis Gascón, ha explicado que "durante estos días vamos a superar el 50% de aragoneses mayores de 18 años con al menos una dosis de vacuna". Hasta este viernes se habían administrado en Aragón 905.313 dosis.