La Lata de Bombillas quiere volver a brillar once meses después en Zaragoza

Colgar el reconocible cartel para los fieles de La Lata de Bombillas es un gesto simbólico para Javier Benito, dueño del local y un clásico del ocio nocturno zaragozano. La música en directo volverá a su escenario esta tarde (17.00), como a otras escasas salas que abrirán, después de once meses en silencio, tras el último concierto el pasado 3 de julio con Pardo Bross, cantante y guitarrista de Sex Museum. Cuando acabe la actuación, el local se desalojará y desinfectará para volver a funcionar hasta la medianoche. "Abrir es deficitario, pero de alguna forma hay que arrancar, amigos y clientes lo reclaman y no podemos seguir parados más tiempo", cuenta mientras prepara la sala. Ha sido reacio a funcionar como cafetería "porque no es rentable y no quería desnaturalizar un bar de ocio nocturno".

El local lo ha adaptado intentando que no pierda su esencia, con mesas altas, una decoración en colores más suaves y dos registros de luz. De momento ha sacado a uno de los camareros del ERTE y sus planes pasan por ampliar su apertura a todos los días y a un horario de tarde y noche e incluso de vermú. Todavía no tiene claro si con las nuevas condiciones se pueden servir bebidas durante el concierto, por lo que de momento brillarán por su ausencia. Cuando hoy suba la persiana espera que sea ya para siempre.