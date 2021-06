La mayoría de la ejecutiva del PAR se suma a los críticos y exige convocar ya el congreso

La demanda judicial presentada por la exdirigente del PAR Marina Sevilla por la parálisis del partido ha provocado un terremoto en las filas aragonesistas y ha puesto negro sobre blanco el "hartazgo" por el bloqueo de sus principales órganos y la preocupación por la deriva de la formación. Hasta el punto de que la mayoría de la ejecutiva del PAR se ha alineado con los críticos y exige sin ambajes la urgente convocatoria del congreso que por estatutos se debió celebrar hace más de dos años, según cargos y dirigentes de las tres provincias consultados.

En calidad de militante, la que fuera directora general de Calidad Ambiental y Energía y Minas y miembro de la ejecutiva presentó este lunes una demanda contra el PAR por vulneración del derecho de asociación, compartida por los críticos y en la que solicita al juez como medida cautelar que ordene al líder, Arturo Aliaga, o a su número dos, Joaquín Serrano, reunir a la ejecutiva en una semana para fijar el congreso en tres meses.

El secretario general, Joaquín Serrano, ha respondido este martes que "en principio" la potestad corresponde al presidente, ingresado en el hospital desde hace cuatro semanas, por lo que ha abogado por esperar a que reciba el alta "por respeto". Serrano ha asegurado que hay una propuesta de lugar y fecha para el congreso, encargada por la permanente en marzo a una comisión presidida por él, aunque no quiso adelantar nada hasta informar a la ejecutiva. "La situación está complicada y hace falta unidad, pero es difícil que la gente se exprese si no se convocan los órganos del partido", ha aseverado.

Clemente Sánchez Garnica, senador y secretario de Acción Política, ha reconocido la "valentía" de Sevilla y ha lamentado la "situación límite" del partido, cuya supervivencia, ha dicho, "está en peligro": "No tengo aspiraciones de quitar a nadie, sino de que funcione el PAR y no se pone en cuestión al cuatripartito. Un partido requiere dinamismo y el PSOE no para por que Lambán esté en el hospital".

Otros críticos que forman parte de la ejecutiva, como la portavoz en la Diputación de Teruel, Berta Zapater, y la edil sallentina Lucía Guillén, han sido mucho más duras. La primera ha lamentado que no haya órganos en el partido para debatir y ha asegurado que detrás de la demanda de Sevilla hay un "malestar en todo el territorio". Mientras, Guillén ha criticado que no haya voz más allá de la del presidente y que el PAR se encuentre "secuestrado y lo estén matando".

Otros miembros de la dirección no alineados, caso de la alcaldesa de Velilla, Rosario Gómez, han urgido a convocar el congreso y alertan del riesgo que ser "irrelevantes". "La situación empieza a ser muy preocupante y lamentable, pero es penoso que se plantee tal y como está el presidente", ha manifestado.

Por contra, uno de los valedores de Aliaga, el vicepresidente de la DPT, Alberto Izquierdo, ha exigido a los críticos que sean valientes y planteen una candidatura alternativa y ha recriminado que censuren los que antes no hicieron autocrítica ni cuestionaron que se demorasen congresos y ejecutivas, en alusión a Sevilla y otros críticos con la dirección. Además, se ha preguntado "qué intereses oscuros" hay detrás, que ha relacionado con el impulso a proyectos de renovables, y si hay interés por poner un "consejero y presidente más manejable".

También ha hablado de "oscuros intereses" otro de los pilares del presidente, el portavoz en las Cortes, Jesús Guerrero, quien ha remarcado ó que la hoja de ruta está marcada y que no entendía la "salida de tono" de Sevilla. "Militantes y alcaldes están muy enfadados porque entienden que se ha ido a hacer daño", ha manifestado.