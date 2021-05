Eloy Morera: "Lo único mejor que escribir un libro es poder compartirlo"

Por fin una Feria del Libro presencial. Ya había ganas...

¡Muchas! Lo único mejor que los libros, son los lectores; y lo único mejor que escribir un libro es poder compartirlo.

¿No da un poco de reparo firmar y tener que ser original en cada dedicatoria?

Improvisar cada estocada de tinta es fascinante. La literatura es coreografía, pero una dedicatoria es esgrima. Los escritores, con su pluma, tienen algo de espadachines.

¿Cómo a alguien tan joven le da por escribir novela histórica?

Como imagino que diría el Batallador, no dejes para mañana aquella batalla que puedas librar hoy.

¿Se puede hacer divulgación desde una materia tan sesuda?

La historiografía, a veces, es sesuda, pero la historia nunca lo es. La hacen personas como nosotros, y los humanos somos más de emociones que de razones. Conocer la historia es fundamental para reconocernos como individuos únicos y originales. Aunque parezca paradójico, cuando no sabemos historia acabamos convirtiéndonos en copias del pasado.

¿Hay alguna época en la que le guste indagar más que en otra?

La Edad Media. Es un misterio en sí misma. Creemos saber de ella, pero nos parecemos más a un romano de hace dos mil años que a un medieval de hace solo mil.

¿La historia de Aragón es un filón para la literatura?

Siempre lo ha sido, porque Aragón es una novela. Desde el fabuloso ‘Cantar de Roldán’ hasta los ‘Episodios nacionales’ de Benito Pérez Galdós, nuestra historia ha sido fuente de inspiración.

Lo de su nueva novela, ‘Cutanda’, ha sido llegar y besar el santo...

Acabamos de publicarla después de ganar el Premio de Novela Histórica Ciudad de Calatayud. Como historiador, quería conmemorar la batalla más decisiva del reino de Aragón. Ha sido una sorpresa y un honor contribuir en esa celebración del 900 aniversario.

Cuéntenos a los no iniciados qué fue aquello que sucedió hace nueve siglos.

Cutanda fue la gran batalla de la historia de Aragón, que cerró el ciclo de su expansión territorial. Hasta la propia Zaragoza se consolidó como capital del reino gracias a Cutanda. Desde un punto de vista territorial, es crucial para la construcción del Aragón que conocemos hoy.

El premio está dotado con 5.000 euros. No me diga que los va a utilizar para tapar agujeros...

No lo voy a destinar a ningún proyecto en concreto porque –digamos– tampoco tengo una situación muy estable. Trabajo en lo que me gusta pero en los últimos meses no ha habido demasiados encargos... Me viene bien desde un punto de vista meramente económico.

En sus relatos se perciben sus muchas lecturas, pero ¿qué otras aficiones tiene?

Me encanta la montaña y también practico atletismo… Aunque, en realidad, ambas disciplinas son una forma de leer el paisaje.

¿Cuándo y cómo supo que quería ser escritor?

De pequeño, caminando con mis padres y hermanas por las solitarias montañas y por los despoblados y castillos de nuestra tierra.

Como el de Mesones, a cuyos misterios dedicó otra novela.

Fue la posterior a mi debut con ‘Júnez y Casta’. El de Mesones es un castillo impresionante que no se conoce ni se valora lo suficiente. Estuve allí de guía y me di cuenta de que, si bien es cierto lo que se dice, no es toda la verdad.

Cuentan que también le gusta disfrazarse de romano y caballero templario...

La historia ofrece muchas herramientas para dinamizar el patrimonio y la didáctica. Ese es parte de mi trabajo en Faetón, donde tratamos de despertar interés histórico-artístico a los estudiantes.

Como lector, ¿qué va a buscar en la feria? ¿Qué recomienda?

Pienso que en la feria, como en casi todo lugar, hay que despertar nuestra capacidad para asombrarnos. A veces, son los libros quienes nos encuentran a nosotros.