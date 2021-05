Foro 'El Aragón que soñamos': atraer empresas y retener talento

Retener talento para que no se nos vaya, más unión entre las empresas familiares arraigadas al territorio y estar abiertos al cambio, así como la defensa de un Aragón más sostenible medioambiental y socialmente, es el que se atrevieron a imaginar este miércoles tres jóvenes empresarios. Invitados por HERALDO y Caja Rural de Aragón al primero de los encuentros del ciclo ‘El Aragón que soñamos’, Esther Quintana, consejera delegada de Colchones Relax; Álvaro Marco, director general de Cafés Orús; y David Asensio, director general adjunto del Grupo Hierros Alfonso, manifestaron su compromiso con un Aragón más digital, más verde y más competitivo.

En un debate moderado por José Javier Rueda, adjunto a la dirección para Opinión de HERALDO, Quintana aludió a la responsabilidad individual: "Miramos al Estado, al Gobierno, pero con las decisiones que tomamos las empresas en el día a día podemos contribuir a hacer un Aragón más sostenible. O avanzamos todos o no se logrará. Valoro los colchones que fabrica Relax hace más de cien años, pero por encima de todo a las personas que los fabrican", dijo.

Al primer evento presencial organizado por HERALDO, con un gran esfuerzo tras la difícil situación generada por la pandemia, asistió su presidenta, Paloma de Yarza. Mikel Iturbe, director del periódico, puso en valor el "esfuerzo mayúsculo" que supone celebrar este ciclo y reestrenar estos encuentros públicos entre líderes empresariales de la región.

"Tenemos que creernos más el potencial de Aragón frente a otras comunidades"

"En Aragón nos tenemos que creer más que somos una Comunidad importante y de futuro. Me preocupa que muchos de mis compañeros se vayan a estudiar a Madrid o Barcelona", aseguró David Asensio, de Hierros Alfonso, que insistió en la necesidad de "retener el talento" y evitar la despoblación con empresas que no estén solo en las capitales. «"Caja Rural de Aragón sabe mucho de eso", apuntó, «al estar encima de los pueblos».

Foro 'El Aragón que soñamos': atraer empresas y retener talento Guillermo Mestre

"Tenemos que creernos más el potencial de Aragón frente a otras comunidades", añadió Álvaro Marco. "En automoción, logística, agroalimentación -somos el granero de España y Europa- hay que apoyar a estos sectores y otros como el de la industria química o el de los centros de datos", sin perder de vista, destacó el director de Cafés Orús, a las "personas, fundamentales en la empresa, para no perder su esencia ni sus valores".

Junto a la petición de apoyo institucional, traducido en medidas fiscales para atraer empresas y que no se vayan a otras comunidades, Marco dijo que "la mejor receta para captar talento es contar con empresas importantes y multinacionales". Ante el avance de la robotización, Quintana explicó que no destruye empleo: "En economías más digitalizadas el empleo neto crece" con nuevos puestos. Eso sí, se precisa -dijo- «formación continua". "La felicidad en el trabajo no viene solo por el sueldo o cargo sino por formar parte de esa cultura innovadora que requiere de un equipo motivado». El valor de la marca fue defendido por los tres jóvenes empresarios frente a la infinidad de perfiles de consumidores.

Entre los asistentes, hubo varios líderes empresariales aragoneses y por parte de Caja Rural de Aragón estuvieron Eva Soriano, directora de Banca patrimonial; María Pérez, responsable de Empresas, y Óscar Pérez, de la red de oficinas.