Aragoneses en el Reino Unido: "Es muy frustrante que vayan los británicos y yo igual no pueda ir"

España ha abierto las puertas a los viajeros del Reino Unido desde esta semana. Como ocurrió en la anterior desescalada de la pandemia de covid-19, el verano pasado, la apertura no ha sido igual en ambos sentidos. Los británicos, con el 70% de su población vacunada, no necesitan PCR para venir ni tienen que pasar por cuarentenas. España lo considera un país seguro, además del principal emisor de turistas. Mientras, el gobierno de Boris Johnson desaconseja viajar a uno de los destinos que cataloga todavía como de riesgo ('ámbar', según su semáforo de colores).

Ahora mismo, desde suelo británico solo se recomienda venir a España en caso de emergencia. A la vuelta, hay que pasar 10 días de cuarentena y dos PCR. A ello se unen los efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) que hacen necesario llevar pasaporte para moverse entre ambos países, porque ya no basta con el carnet de identidad. Esto ha supuesto una traba más porque algunas familias están a la espera de poder renovar su documentación en la embajada española en Londres.

"Es muy frustrante que vayan los británicos y yo igual no pueda ir", lamenta Sara López, investigadora zaragozana en Cambridge, que lleva sin venir a Aragón desde 2019, antes de que estallara la pandemia. Ahora, con su familia vacunada, pensaba volar en verano, pero se ha topado con el atasco en la embajada española para renovar los pasaportes. Lleva meses intentando que le den una cita, sin éxito. "Como tienen tal bloqueo van llamando ellos a quienes se les caduca el pasaporte, pero habrá gente que se le habrá caducado y no lo necesitará para viajar", explica. Propone que se busque una solución más ágil, como extender la validez de los documentos, que ya se ha hecho en otros países.

Refuerzo en la embajada en Londres

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español aseguran que se ha reforzado el servicio, más demandado desde que en enero se hiciera efectivo el último capítulo del 'brexit'. Ahora mismo cuentan con unas 21.600 citas programadas para renovar pasaportes. Se ha aumentado el horario y se presta cuatro días a la semana, mañana y tarde. En algunos casos, las peticiones no se admiten porque falta algún trámite, como la inscripción en el registro consular, una especie de "padrón", en el que a veces los residentes no se han apuntado, pese a llevar varios años viviendo allí. Esta gestión se tiene que cumplir antes de seguir adelante con la renovación del pasaporte.

Para casos de emergencia existe también la posibilidad de solicitar un "salvoconducto". Desde el consulado aconsejan no sacar los billetes de avión antes de tener la documentación porque no se asegura que vaya a estar a tiempo. Sara y su familia decidieron arriesgarse y comprarlos, con la esperanza, como otros residentes extranjeros, de que la situación mejore de cara al verano. "Hemos cogido billetes de avión arriesgándonos, pero es bastante posible que no podamos viajar", tiene asumido, y eso que los han comprado "lo más tarde posible, en agosto", antes de la vuelta al colegio de su hijo. Es consciente de que el coste del viaje se multiplica con las PCR.

"Esta situación nos afecta muchísimo. Llevo desde el 1 de mayo, cuando empecé, sin ver a mi familia. Y no sabemos cuándo nos podremos juntar"

Las restricciones se complican si aumenta el reparto de una familia por países. Pablo Alejandre, zaragozano, residente en el Reino Unido desde hace 14 años, está pendiente desde este mes no solo de las restricciones con España sino con Francia, a donde se ha trasladado por trabajo. Su mujer y sus dos hijas siguen en Inglaterra hasta que acabe el curso en junio. "Esta situación nos afecta muchísimo. Llevo desde el 1 de mayo, cuando empecé, sin ver a mi familia. Y no sabemos cuándo nos podremos juntar", reconoce. Ni dónde. Entre los países "neutrales" que barajan figura Portugal, ya que está en zona 'verde' de riesgo, un punto intermedio si España no sale del color 'ámbar' de aquí al mes que viene.

Tres PCR al volver

"No obstante, espero que todo esté solucionado en algún momento de junio", desea. Las medidas se van revisando periódicamente y el próximo 21 de junio se cumplirá otro plazo de la desescalada inglesa. Entonces se volverá a evaluar el nivel de contagios de los países. España podría mejorar en el semáforo de riesgo y situarse en el ansiado 'verde' que daría vía libre a los viajeros.

De momento, el viaje supone una duración y un coste mayor por las medidas de prevención de contagios. "Las cuarentenas dificultan que yo pueda ir o que mi mujer y las niñas puedan venir aquí a París", reconoce Pablo.

Para volar de vuelta al Reino Unido es necesario hacerse una primera PCR y cuando se llega a Inglaterra, además de los 10 días de cuarentena, hay que hacerse dos test más, con seis días de diferencia, mas caros de lo normal porque sirven para detectar variantes del virus, como la india que se ha propagado rápidamente por el país, enumera Sara. Y si se quiere dejar la cuarentena a la mitad, se puede hacer otra prueba a los cinco días. Calcula que el precio ronda los 320 euros solo en test por persona, por lo que afirma que cumplir con las PCR resulta "más caro que los billetes de avión". Pese a todo tiene ganas de ver a la familia. "Ahora que estamos vacunados ya se empieza a ver la luz al final del túnel", afirma.

