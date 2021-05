Aragón prevé tener que emitir 'pasaportes covid' a finales de junio

Oficialmente se llama “certificado verde digital”, pero da más idea de lo que es si se le denomina -como hasta la fecha- “pasaporte covid”. Con la esperanza de que el turismo se vaya recuperando tras dos años aciagos, la Unión Europea lanzará a partir del 1 de julio este documento que tendrá forma de código QR y que informará sobre si su portador está vacunado, inmunizado o tiene una PCR reciente.

Hace unos días la ministra Carolina Darias aseguró que llevan tres meses trabajando y que ya está todo preparado para comenzar a emitir este tipo de sellos, que bien podría hacerlo su propio Ministerio o las Comunidades Autónomas. Desde el Gobierno de Aragón admiten que el tema se ha puesto sobre la mesa en más de una reunión del Consejo Interterritorial y asumen que el Ejecutivo central acabará delegando en las administraciones autonómicas el 'pasaporte covid' como también hizo con el proceso de vacunación. Tecnológicamente su puesta en funcionamiento no parece complicada: basta con certificar la vacunación y generar un código QR con los datos básicos. De hecho, otras comunidades como Asturias o Andalucía ya han actualizado sus aplicaciones móviles del Salud para incorporar un certificado oficial sobre el estado de vacunación de cada usuario. En otros territorios, como en Galicia, se prevé que el certificado covid se pueda entregar tambén en papel en los puntos de vacunación. El viajero lo llevará en su teléfono móvil y tendrá que pasar por un lector en los aeropuertos sin necesidad de rellenar formularios ni guardar esperas. En las sucesivas reuniones interterritoriales, además del certificado, se han tratado temas como el suministro de la segunda dosis de Astrazeneca o la conveniencia de continuar haciendo uso de las mascarillas en el exterior, explican fuentes de Sanidad.

El certificado digital duraría doce meses,

aunque la OMS ha expresado su escepticismo

La semana pasada se celebró la feria Fitur en Madrid y el propio presidente Pedro Sánchez incidió en las bondades de este pasaporte. De momento será válido solo para la UE pero “se trabaja para poder hacerlos extensible a terceros países”, dijo Sánchez. Está previsto que entre en vigor el 1 de julio y que su vigencia dure doce meses, esto es, los primeros en obtenerlo podrían usarlo hasta el 1 de julio de 2022. No obstante, hay quienes recelan de este margen porque ni siquiera se sabe aún a ciencia cierta durante cuánto tiempo protegen las vacunas ni si habría que inyectar un recordatorio de las mismas a los diez o doce meses.

El documento recogerá cuándo, dónde y cuántas dosis ha recibido el viajero y será vinculante para las vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos, es decir, para los fármacos de Pfizer-BionTech, Moderna, Astrazeneca y Jannsen. No obstante, el certificado también contendrá información sobre si el viajero ha recibido alguna otra vacuna aprobada por un Estado miembro pero no por la EMA, como es el caso de Hungría con la vacuna rusa Sputnik V y la china Sinopharm. En esto tampoco unanimidad europea sino que será potestad de cada país miembro decidir si las considera válidas o no. Asimismo, el QR informará de si el viajero aún no vacunado tiene anticuerpos por haber superado la covid en los últimos seis meses, con lo que se le consideraría inmunizado y también tendría luz verde para viajar. La OMS, no obstante, se ha mostrado escéptica ante el pasaporte covid y pide evitar todos aquellos viajes que no sean imprescindibles porque “continuamos en una pandemia y hay amenazas de alta transmisión como las variante india, aún minoritaria en Europa”.

España dispondrá del Certificado Digital covid a partir del 1 de julio, la fecha fijada por la UE para su puesta en marcha

Las agencias de viajes hacía meses que reclamaban un acuerdo semejante para poder superar el bache en el que se encuentran sumidas hace meses y, no obstante, explican que hay otras fórmulas y otros trucos que también serviría como acicate para volver a viajar. Así, apuestan por que se le de al usuario la posibilidad de cancelar gratis hasta 15 días antes de la salida. “Si se hace una buena campaña y se consigue que a quien tenga covid le devuelvan el 100%, el turismo se verá beneficiado”, opina Jorge Moncada, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, que asegura que es un asunto que se va a tratar con los operadores de los vuelos.

Moncada confía en una recuperación "exponencial" del turismo internacional, después de que 2020 y 2021 hayan sido dos ejercicios en los que las agencias de viajes han tenido que hacer malabares para mantenerse abiertas. Según explican en el sector, la disminución ventas el año pasado fue del 90%, porque al cerrojazo fronterizo hay que restar los meses de enero y febrero y la breve tregua del verano, cuando se relajaron las restricciones y tímidamente sí se pudo viajar. Moncada calcula que un 30% de las agencias de viaje aragonesas se han visto abocadas a echar el cierre y confía en que los ERTE se puedan mantener más tiempo para que otras tantas no tengan que seguir el mismo camino.

“La gente está deseando viajar. Si se logra la inmunidad de grupo podríamos volver a funcionar como antes de la pandemia. Quizá los destinos exóticos sean aún más complicados, pero dentro de Europa no va a haber problemas”, comentan en las agencias. Prueba de esta voluntad y confianza es que para el próximo verano ya se han programado diversos vuelos chárter desde el aeropuerto de Zaragoza. Los hay a Varsovia, a Dubrovnik y también a Moscú, este último dentro del paquete Rusia Imperial que también acerca a San Petersburgo. Además, este verano continuarán las conexiones habituales de Londres, Milán, Bruselas, París, Bucarest y Cluj Napoca, a las que se suman los destinos de Viena y de Marrakech, muy sugerente este último, pero algo más complicado debido a los momentos de tensión que afrontan el Gobierno español y el marroquí a costa de la masiva y programada llegada de inmigrantes a Ceuta.

Un 30% de las agencias de viaje aragonesas

han tenido que cerrar en los dos últimos años

Cabe, por último, preguntarse qué pasa con quienes no han sido vacunados por franja de edad o quienes, por decisión propia, han decidido no inocularse el antídoto contra al covid. El Gobierno explica que, en estos casos, es probable que el país de origen exija una PCR negativa y el documento digital recogerá también esta información. De hecho, la UE ha anunciado ayudas para financiar con hasta cien millones este tipo de pruebas diagnósticas para quienes tengan que viajar por motivos laborales, nunca por placer.

Desde este mismo lunes, los ciudadanos de Reino Unido ya pueden volver a entrar a España sin trabas ni cuarentenas (los británicos aportan un 20% del gasto turístico en el país) y el próximo 7 de junio se permitirá la llegada de turistas vacunados procedentes de todo el mundo. Los cálculos de los especialistas indican que este verano España podría recuperar en torno al 60% del turismo extranjero y podrían visitar, sobre todo localidades de costa, unos 10 millones de viajeros.