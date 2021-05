Román Abadías: "Los jóvenes de hoy vivirán más de cien años"

Advierte que su nuevo libro ‘Aporía’ es para mentes curiosas.

Sí. Los pilares fundamentales de la saga son curiosidad, motivación, tecnología y ciencia.

A usted, ¿de dónde le viene la pasión tecnológica?

Desde niño tenía claro que quería ser electrónico. Estudié una Formación Profesional en electrónica y después me zambullí en el mundo de la Ingeniería descubriendo un abanico más bonito y precioso. Gracias a eso entré en Teltronic, donde llevo más de 27 años.

¿Cómo es eso de que ha visto ya el futuro?

Gracias a mi trabajo viajo por todo el mundo. En los tres últimos años me ha tocado ir cinco veces a Shenzhen, considerada la ciudad del futuro dentro de China y percibida así por todo el mundo. Ves cosas extrañas que te llevan 10 o 15 años con respecto a lo que vives en España. Por ejemplo, entras a un supermercado, coges sin ninguna barrera lo que quieras, sales andando y eso se te cobra directamente. Hay reconocimiento facial e identificación por cada uno de los objetos. O no hay billetes ni monedas desde hace años. Allí el teléfono móvil es parte de la identidad de la persona. Dentro de una década, la generación de nuestros 70 años –que ya tiene el móvil– no llevará dinero en la cartera. La ola tecnológica de Asia llegará a España en un orden de 10 años; y otras muchas cosas vendrán antes.

¿Qué secretos esconde el Silicon Valley del gigante asiático?

China va a por todas y está apostando por la segunda generación de tecnología que nos va a llegar: la segunda revolución cuántica. De hecho, se ha posicionado en las grandes disciplinas que hay ya. Quieren hacerse los líderes mundiales de toda la tecnología.

¿Cómo se imagina el futuro tecnológico dentro de 15 años?

Debido a que crece de forma exponencial, esta no es capaz de ser entendida por el cerebro humano. Es brutal; no puedes imaginarlo por mucho que queramos. Conviviremos con robots y todos los jóvenes vivirán más de 100 años –tendremos tratamientos–.

Sostiene que llegará un momento en el que la tecnología superará la capacidad humana.

No cabe ninguna duda. Está escrito así, que la singularidad tecnológica se alcanza en 2045. No lo digo yo sino Ray Kurzweil, director técnico de Google. Lo que está claro es que nadie va a frenar la tecnología.

Oiga, solo habla maravillas de ella. Algo negativo tendrá, ¿no?

No lo veo.

¿Ni siquiera un posible uso perverso?

Eso es la evolución humana y no tiene que ver con la tecnología.

Y entre tanto avance tecnológico llega un pequeño virus y paraliza el mundo.

Lo que es de impacto es que hayamos sacado una vacuna gracias a la tecnología. Que gracias a las redes sociales, científicos de todo el mundo hayan trabajado juntos para generarla. Si no hubiese habido una pandemia esta vacuna estaría en cinco, siete o 10 años; solo es fruto de la tecnología.

Además de escribir, divulga de forma altruista la ciencia entre los más jóvenes. ¡Quiere que abracen la tecnología!

Veo que la juventud –gracias a su vez a la tecnología– está perdida por ‘los ladrones del tiempo’. Funden el tiempo como sea, pero no tienen la ambición de buscar nada. Es una juventud un poco complicada. Algunos tienen la pasión, pero están perdidos. Lo que pretendo es orientar la brújula de sus vidas dándoles esa charla, mostrándoles que hay un futuro tecnológico. Y que vean que todas las personas tienen talento y que con pasión pueden llegar a conseguir algo grande. El pasado jamás determina tu futuro, es el futuro el que define tu presente.

El talento habrá que retenerlo. ¿Se hace eso en España?

No. No hay una cultura de ir todos a una. Tiene que nacer desde abajo. Pero por el hecho de que no se retenga no vamos a dejar de crearlo.