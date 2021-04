Zaragoza firma un acuerdo con la empresa Ehang, líder mundial en tecnología de vehículos aéreos autónomos

El Ayuntamiento de Zaragoza ha firmado un acuerdo marco de colaboración estratégica con la empresa multinacional Ehang Technology, líder mundial en tecnología de vehículos aéreos autónomos. El convenio, impulsado desde el área de Servicios Públicos y Movilidad, ha sido rubricado por el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y la responsable de Ehang en España, Victoria Jing Xiang Ma.

Sus principales objetivos son el desarrollo de proyectos y ensayos con drones destinados a pasajeros y logística, así como el desarrollo de plataformas de mando y control para este tipo de movilidad en el entorno de las Smart Cities.

Este acuerdo ha sido posible gracias a la reciente puesta en marcha de Hera Drone Hub en Zaragoza, el primer espacio urbano europeo en el que se realizarán pruebas, experimentación y entrenamiento de aeronaves no tripuladas: Investigación y desarrollo, formación, certificación y vuelos de demostración.

Hera Drone Hub sitúa a Zaragoza como la primera ciudad europea en autorizar un espacio de pruebas y entrenamiento de aeronaves no tripuladas en entorno urbano. Un nodo de innovación que permite ya experimentar de forma real la movilidad aérea del futuro.

El convenio, impulsado desde el área de Servicios Públicos y Movilidad, ha sido rubricado por el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y la responsable de Ehang en España, Victoria Jing Xiang Ma. HA

Este espacio es el que ha hecho que Ehang, empresa líder mundial en tecnología de vehículos aéreos autónomos, haya decidido apostar por Zaragoza para el desarrollo de varios de sus proyectos en materia de drones. Ehang es la primera y única empresa internacional del sector que cotiza en el índice NASDAQ.

us proyectos se centran en el desarrollo de una movilidad aérea segura, autónoma y sostenible, incluyendo el transporte de pasajeros y la logística eficiente y automatizada, la gestión de Ciudades Inteligentes, los espectáculos de luces con drones, el centro de mando y control de Vehículos Aéreos no Tripulados (UAV), etc.

EHang está inmerso en proyectos de I+D+i, desarrollando soluciones tecnológicas relacionadas con la movilidad urbana como "Smart City 3D Mobility", basada en vehículos aéreos autónomos para pasajeros y logística, lo que la ha convertido en foco de atención en el campo científico y tecnológico.

Además, EHang participa en varios proyectos de UAM (Movilidad Aérea Urbana) promovidos por SESAR JU (Single European Sky Atm Research Joint Undertaking) y la Unión Europea.

Por su parte, Zaragoza está desarrollando diferentes estrategias a nivel local, nacional y europeo, y participando de forma activa en foros europeos e internacionales en el ámbito de la movilidad urbana sostenible.

Nuestra ciudad forma parte del UIC2 (UAM Initiative Cities Community), promoviendo proyectos H2020 (p.ej. Flying Forward 2020) y de Horizonte Europa, además de la ya citada zona de pruebas (HERA Dron Hub) en el que fuera parking de la Expo de 2008.

El Ayuntamiento es consciente de que las colaboraciones público/privadas en esta materia son fundamentales para lograr los objetivos. En estos términos, Zaragoza y consorcios asociados como Dronica Valley están realizando manifestaciones de interés de alto valor innovador que podrán ser financiados por el Plan de Resiliencia y Next Generation EU.

La capital aragonesa es una ciudad idónea para desarrollo de proyectos UAM (Urban Air Mobility) por sus buenas infraestructuras, centros logísticos competitivos, su cultura abierta a la innovación etcétera. Es un entorno idóneo en la búsqueda de nuevas oportunidades que contribuyan a la innovación, sostenibilidad y a mejorar la vida de sus ciudadanos.

Tal y como se explica en el acuerdo, la cooperación entre las partes será positiva para que Zaragoza siga desarrollando estrategias pioneras y pueda liderar proyectos europeos de movilidad aérea urbana. En este sentido, la vocación de "ciudad de pruebas" para la tecnología Smart City abre la puerta a la puesta en marcha de proyectos que puedan replicarse en otras ciudades.

Ehang Spain utilizará en Zaragoza sus ventajas tecnológicas y sus capacidades de I+D y fabricación en vehículos aéreos autónomos de pasajeros y logística, para crear un programa de ensayos siempre de acuerdo con la legislación española y europea.