Pere Granados, alcalde de Salou: "No vamos a consentir actitudes incívicas ni dentro ni fuera. Es un tema serio"

¿Qué Salou se van a encontrar los aragoneses que vayan por allí?

Un Salou mejor que nunca. Durante toda la pandemia hemos trabajado para mejorar los servicios y recuperar zonas con el objetivo de que la gente pueda disfrutar de un Salou espectacular.

¿Van a tener más peso los aragoneses ante la incertidumbre del turismo internacional?

Lo han tenido siempre, tanto ahora como en las temporadas precovid. Aragón tiene dos factores muy importantes para Salou: el número de propietarios de segundas residencias y los turistas en si. Dentro del mercado español son el principal cliente.

¿Qué restricciones habrá en la playa este verano?

Mientras se toma el sol no es obligatorio llevar mascarilla, pero cuando se va de paseo sí. La distancia, evidentemente, hay que respetarla. Contamos, además, con un sistema de sensores que permite conocer previamente la ocupación de playas y calas.

¿Cómo están en cuanto a número de casos?

De momento, la cosa está bastante controlada. El año pasado no hubo ningún foco de contaminación vírica y este tampoco lo habrá. somos un destino seguro.

Habría ya ganas tanto por parte de los veraneantes como de los hosteleros...

Para muchos era ya una necesidad psicológica. Llevamos una carga tremenda en este año de pandemia y restricciones y necesitamos respirar. Eso sí, con responsabilidad individual y colectiva.

Habrá visto las imágenes de Madrid y Barcelona del pasado fin de semana, ¿teme que se repitan en Salou?

No. En este sentido, quiero destacar el gran comportamiento que ha tenido la población de Salou. No hemos tenido en ningún momento fiestas covid. No vamos a permitir actitudes como estas ni dentro ni fuera. Para nosotros, es un tema muy serio. Está en juego la economía de todo un pueblo._No estamos por la labor ni lo vamos a tolerar.