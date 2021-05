Víctor Serrano se incorpora al comité autonómico de Ciudadanos Aragón en plena resaca del 4-M

Víctor Serrano, consejero municipal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Zaragoza, entra en el comité autonómico de Ciudadanos, una "gran noticia" para Daniel Pérez Calvo que, como vicesecretario general de la formación naranja, se "enorgullece" de darle la bienvenida. Llega al órgano de gestión en sustitución del exdiputado nacional Rodrigo Gómez, que deja su puesto por "motivos personales, pero que continúa ligado al proyecto como afiliado", según informan desde el partido. Motivos a los que el propio Gómez incorpora la necesidad de "tomar distancia, ver las cosas con perspectiva y oxigenarse de la política".

Asegura Serrano, a través de Twitter, que asume "con responsabilidad y como un honor inmenso" su incorporación al Comité Autonómico de Cs. Certifica, además, su compromiso con el partido, al que se afilió en enero de este año tras haber asumido un año y medio antes la concejalía de Urbanismo por Cs pero como independiente. Coincidirá en el Comité Autonómico con Sara Fernández, vicealcaldesa de Zaragoza, y la concejala de Economía, Carmen Herrarte.

Carlos Trullén, secretario de Comunicación de Cs Aragón, destaca que la llegada de Serrano por el "enorme talento y la capacidad de gestión que ha demostrado en el Ayuntamiento de Zaragoza". Se integrará, sin problemas, en el círculo de confianza de Pérez Calvo, del que forman parte el propio Trullén, José Luis Saz y Carlos Aparicio. Un núcleo duro que al vicesecretario general de Cs le conviene fortalecer para acallar el ruido político de quienes critican la gestión del partido a nivel nacional, autonómico y local.

La debacle del 4-M en Madrid, donde Cs ha pasado de ostentar la vicepresidencia y seis consejerías a quedar fuera de la Asamblea, ahonda las heridas abiertas tras las elecciones de Cataluña. Y hay quien lamenta que la formación naranja se encamina hacia la irrelevancia política.

También se vislumbra cierto desencanto. Rodrigo Gómez, diputado en el Congreso en tres legislaturas (XI, XII, y XIII), no se ve "a día de hoy" aspirando a nuevos cargos. Seguirá, a pesar de ello, en el Consejo General de Cs, el máximo órgano político del partido entre Asambleas Generales.

Al presidente de Aragón, Javier Lambán, no le gusta la debilidad actual de Cs. Le parece una "pésima noticia" su resultado en Madrid. Y lo explica: "España necesita un partido liberal que haga posible un ejercicio trasversal de la política, si no existe un partido como Cs, la transversalidad implica grandes acuerdos del PP y del PSOE que hoy por hoy no parecen cercanos ni posibles". Argumento al que se suma, además, la oposición constructiva que ejerce Cs a nivel autonómico.