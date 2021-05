Críticas desde Calatayud contra la gestión de la directiva de Ciudadanos

La crisis nacional de Ciudadanos tiene repercusiones en Aragón. José Hueso y Jorge Lázaro, dos de los tres concejales naranjas en Calatayud, donde comparten gobierno con el PP, hacen público su malestar con el rumbo tomado por el partido. Según ha podido confirmar HERALDO, ambos ediles, que ostentan sendas tenencias de Alcaldía en el Consistorio, tienen la intención de continuar en el grupo municipal y cumplir el pacto rubricado con los populares en 2019. Belén Jiménez, la tercera concejal liberal, apoya a Inés Arrimadas y subraya que, en su caso, "no hay problema con el pacto con el PP".

Hueso y Lázaro ya mostraron su desacuerdo con anterioridad por varias decisiones de la dirección nacional y en verano de 2020 decidieron dejar de pagar las cuotas de afiliados. En este aspecto, el secretario de Comunicación naranja, Carlos Trullén, indicó que "se les va a tratar como a cualquier otro y si han incurrido en alguna falta, les sancionarán".

Pero no se queda ahí el desplante. Hueso se ha mostrado crítico, también en redes sociales, calificando los últimos movimientos de la formación liberal, como la moción de censura en Murcia, de "decisiones erráticas" que achaca a "la alta dirección". "No podían ser tomadas por nadie más. Los militantes hemos estado al margen y nuestras opiniones no se han tenido en cuenta", dice, punto con el que coincide Lázaro.

Argumentan, además, que la situación durante el último año, lejos de solucionarse, ha empeorado, por lo que no valora ponerse al día con los impagos. "El Ciudadanos actual es un sucedáneo del original y no he percibido ni siquiera intención de corregir los problemas, que en su mayoría son internos", dicen. Trullén declina valorar sus comentarios, y se reafirma en la buena salud del pacto.

Los dos han estado al margen de la renovación de la junta local de la agrupación, que lidera ahora Juan Carlos Sierra.