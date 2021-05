El aragonés Adrián Jarabo, premio Joven Investigador Europeo en Informática Gráfica

Adrián Jarabo, del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), acaba de recibir uno de los dos premios que otorga anualmente la Asociación Europea de Informática Gráfica en la categoría de Joven Investigador, con los que se reconoce a “investigadores jóvenes en estados iniciales de su carrera que ya hayan realizado contribuciones notables, y que potencialmente realizarán más” dentro del campo de la informática gráfica e imagen computacional.

Jarabo llegó al mundo de la investigación para hacer su proyecto final de carrera. Fue en 2009 en el Graphics and Imaging Lab del Instituto de I3A y decidió seguir la carrera investigadora desde la Universidad de Zaragoza, donde estudió Ingeniería Informática y donde ahora es, además, profesor en el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas en la EINA.

La investigación que lleva a cabo Adrián Jarabo, junto al resto del equipo en el grupo Graphics and Imaging Lab, trata de desarrollar y aplicar modelos computacionales del transporte de luz en dos contextos, el primero es generar imágenes por ordenador realistas, “que es lo que todos estamos acostumbrados a ver en el cine o videojuegos, pero también tiene muchas aplicaciones en arquitectura, diseño o industria”, explica.

El segundo contexto “es lo que se llama imagen transitoria, en el que tratamos de combinar óptica ultrarrápida con computación para fotografiar el mundo a escalas temporales muy pequeñas, billonésimas de segundo”, aclara Adrián Jarabo. A esa escala temporal pueden capturar el camino de un fotón individual a lo largo de una escena, desde que se emite hasta que lo captura la cámara. “Eso nos permite ver cómo la luz se propaga e interactúa con la materia en una escena, con lo que podemos por ejemplo inferir la geometría o materiales de una escena, ver objetos fuera de la línea de visión u ocluidos, por ejemplo, a través de una esquina, o en medios turbios como la niebla o, potencialmente, la piel”.

Según explica este investigador del I3A, esta última línea es muy prometedora en multitud de aplicaciones como la robótica, conducción autónoma, seguridad y defensa o incluso en remote sensing (exploración remota o a distancia). “Estamos trabajando en un proyecto de la NASA para usar este tipo de imagen transitoria en la exploración mediante satélites de cuevas lunares, que ilustra muy bien el potencial casi de ciencia-ficción de este tipo de tecnología de imagen”, subraya.

No es el primer reconocimiento que Adrián Jarabo recibe de la Asociación Europea de Informática Gráfica, Eurographics le concedió el premio a la mejor tesis doctoral en 2017. Ahora, este nuevo galardón es un revulsivo para seguir trabajando, “ya solo que alguien de la comunidad te nomine como potencial candidato es un honor y una muestra de que estamos haciendo muchas cosas muy bien y desarrollando un trabajo con impacto significativo dentro de la computación gráfica”. No quiere olvidarse de sus compañeros, “aunque el premio se otorgue con carácter individual, al final es un premio también para todo el fantástico equipo de colaboradores, externos y en Zaragoza, con los que tengo y he tenido la suerte de trabajar”, apunta Adrián Jarabo.

A pesar de las dificultades que conlleva la carrera investigadora en España, Adrián Jarabo dice que ha tenido suerte a lo largo de su carrera, “he podido realizarla en España en el ámbito que más me ha interesado y ahora he conseguido la plaza de profesor, pero muchos otros investigadores jóvenes, y no tan jóvenes, no tienen o han tenido esa suerte”. En este sentido, destaca lo “complicado que es para investigadores jóvenes, especialmente, encontrar fuentes de financiación que nos permita lanzar líneas de investigación independientes”.

Adrián Jarabo nació en Zaragoza en 1986. Es profesor en el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas en la EINA, y miembro del Graphics and Imaging Lab del I3A. Estudió Ingeniería Informática en la Universidad de Zaragoza, en la que obtuvo el título de ingeniero en 2010. En 2015 obtuvo el título de Doctor en Ingeniería Informática por la Universidad de Zaragoza. Durante su tesis hizo estancias en Dublín (2011) y China (2013).

Además del Eurographics PhD Award 2017 a la mejor tesis doctoral en Informática Gráfica en Europa, en 2018 la Fundación BBVA le concedió una Beca Leonardo para su proyecto de exploración remota de cuevas lunares.

