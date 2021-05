Manuel Bailera: "Si no hubiera logrado la beca Marie Curie habría dejado la investigación"

Jóvenes investigadores de Europa suspiran por lograr la beca Marie Curie que ha conseguido este tímido zaragozano de 31 años. El físico Manuel Bailera ya obtuvo hace tres años el premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Zaragoza y un par de galardones más que conceden la plataforma tecnológica española de CO2 y la cátedra Mariano López Navarro a las mejores tesis en este campo.

¿Qué significa recibir la prestigiosa beca Marie Curie?

Sobre todo es un impulso muy grande en mi currículo. En el momento en el que estoy de mi carrera es de las mejores becas a las que puedo optar. Me distingue con respecto a quienes compito tanto en España como en el extranjero.

El proyecto Disipo por el que ha logrado la beca consiste en reutilizar las emisiones de CO2 de la industria siderúrgica para generar de nuevo el combustible utilizado. Suena a milagro muy ecológico.

Es un proceso que ya se conocía, los químicos saben hacer de todo, pero no se utilizaba comúnmente para generar combustible, que es lo que buscamos hoy en día.

¿Como un proceso de reciclaje?

Es volver a utilizar el CO2, que lo combinas con hidrógeno y generas gas natural sintético. Me refiero a que generamos metano, que es el principal componente del gas natural (es 95% de metano más otros hidrocarburos). Este proceso se utilizaba antiguamente para quitar trazas de unos componentes en unos gases, pero ahora lo que queremos es generar ese metano en grandes cantidades.

¿Y ese combustible conseguido en la siderurgia se puede reutilizar en otros sectores?

Sí, en cualquier industria que consuma un combustible. De hecho, muchas empresas energéticas plantean producir gas natural sintético para generar con la electricidad que les sobra o bien hidrógeno o bien gas natural, e inyectarlo a la red y venderlo o reutilizarlo. Pero mi grupo investigador y yo pensamos que se debe evitar que ese CO2 acabe de nuevo en la atmósfera.

¿Le sale a cuenta a una empresa este método?

Lo que se plantea en el proyecto Disipo es evaluar el proceso desde un punto de vista técnico, medioambiental y económico para ver a partir de qué punto podría ser económicamente viable y también compararlo con las alternativas actuales. Analizamos una empresa en Aragón y vimos que aún no le era rentable, pero sí puede serlo si les empiezan a cobrar por emisiones.

"Tendría que estar ya en Japón, pero la embajada no me da el visado, solo lo expiden a diplomáticos y deportistas de las olimpiadas"

Gracias a la beca va a trabajar con el profesor Nakagaki, de la destacada Universidad de Waseda de Japón, y la doctora Kofler de Austria. ¿Está ya preparando el viaje a Tokyo?

Sí, de hecho tendría que estar allí, llevo hablando con la embajada de Japón en España bastante tiempo pero tienen totalmente parada la expedición de visados por la pandemia. Solo expiden visados a diplomáticos, a gente de las olimpiadas y a casos muy concretos.

Es el ejemplo viviente de que se pueden dedicar a la investigación los graduados en España, en su caso en Física.

Bueno… Llevo siete años en la Universidad y he visto pasar a 30 o 35 compañeros que habían empezado a investigar y se han ido o por falta de financiación o por falta de estabilidad y han terminado en una empresa o estudiando otra cosa. Realmente es muy difícil.

Así que no es un mito que dedicarse a la investigación sea misión casi imposible este país.

De hecho, si no hubiese conseguido esta beca, yo mismo dudo de que hubiera seguido en investigación, habría tirado la toalla. Por falta de fondos, no me habrían podido contratar en Zaragoza y me habría tenido que ir a otro sitio o a una empresa. La beca ha sido mi salvación.

¿Y sus compañeros de promoción tienen trabajo?

Sí. En la carrera de Física te dejan bien claro ya desde los primeros días de clase que te van a enseñar a pensar, a resolver un problema independientemente del tema que vayas a tratar. Obviamente, te enseñan conocimientos de Física, pero al final lo más importante de la carrera es que aprendas a pensar. Por eso creo que un físico puede trabajar de casi cualquier cosa: los conocimientos ya los adquirirás al entrar en el tema específico, pero estructurar la cabeza para poder afrontar un problema complejo es lo que se enseña.

"La gente deja de investigar porque la estabilización se suele alcanzar con más de 40 años"

Así que sus compañeros habrán abandonado la investigación pero, al menos, no están en paro.

No están en paro. Ahora la mayoría de mis compañeros son ingenieros, porque trabajo en el CPS, donde son igual de buenos.

¿Ha notado el cambio de formarse en Física a trabajar entre ingenieros? Parece desde fuera que existe un cierto roce…

No, me llevo perfectamente con todos. De hecho, también hay profesores que son físicos en la Facultad de Ingeniería. Sí que cambia un poco la forma de afrontar un problema, pero al final te complementas.

Y se trata de áreas de gozan de prestigio fuera de Aragón. Porque codearse con una de las más prestigiosas universidades de Japón no es casualidad...

Bueno… en este caso fui yo el que me puse en contacto con ellos.

¿Fue iniciativa suya al ver que estaban estudiando líneas de investigación similar?

Sí.

¿Y cómo lo recibieron?

Afortunadamente bien, no tardaron en contestar y mostraron interés. Incluso pidieron desarrollar un poco más la idea, aportaron su punto de vista, sobre todo empresarial, porque el profesor Nakagaki trabaja con muchas empresas y tiene un montón de patentes. Nos propuso unos cambios en la propuesta para hacerlo más aceptable para una industria, no tan teórico.

Es un premio a su iniciativa.

Sí, es que trabajar en la investigación en España es prácticamente como ser autónomo: o te buscas tú la financiación o te vas a la calle. He estado contratado porque me dieron una beca para hacer el doctorado, luego sí que estuve contratado un par de años con proyectos de investigación que consiguió el grupo, y ahora estoy contratado porque me he buscado financiación propia para mantenerme a mí. Pero si no la mayoría de la gente no tiene forma de mantenerse, es siempre buscar fondos. La Universidad no mantiene a los investigadores por cuenta propia, son los investigadores los que se buscan los proyectos. No me queda otra que ser proactivo en esto. De hecho, ahora cuando se me acabe la Marie Curie ya tengo cuatro o cinco opciones miradas para solicitar y seguir obteniendo financiación.

"Habrá una tragedia climática en el sentido de que se desplazarán inmigrantes climáticos porque sus tierras serán inhabitables"

¿Teme ser el eterno becario?

La estabilización en investigación se suele alcanzar con más de 40 años. La gente que se va es por eso, sobre todo. Por eso a quienes quieren empezar les digo que lo tengan claro, para que no estén tres años y luego vean la realidad.

Al igual que ha llegado una pandemia mundial, ¿ve factible una tragedia climática a escala global?

Considero que sí, entendiendo tragedia como que habrá gente que tenga que buscar refugio o inmigrantes únicamente climáticos porque en sus tierras ya no se puede cultivar o porque ya no se puede vivir allí porque se han vuelto tierras inhabitables. Eso ocurrirá, sí.