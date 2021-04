El investigador Manuel Bailera logra una beca Marie Curie para un proyecto que busca reducir el CO2 en la siderurgia

El físico e investigador de la Universidad de Zaragoza Manuel Bailera ha obtenido una beca individual Marie Sklodowska-Curie por su proyecto de investigación internacional Disipo, que busca reducir las emisiones de CO2 en la industria siderúrgica. El proyecto, 'Decarbonisation of Iron and Steel Industries through Power to gas and Oxy-fuel combustion', está financiado por la Comisión Europea con 188.442 euros y comenzó el pasado 1 de abril, con una duración de 27 meses.

Las becas Marie Sklodowska-Curie pertenecen a uno de los programas más prestigiosos y competitivos de Europa destinados a apoyar a investigadores científicos, recuerda la Universidad de Zaragoza en un comunicado.

En la mayoría de industrias, gran parte de las emisiones proceden de la quema de combustibles fósiles con el objetivo de producir la electricidad que se utiliza en los distintos procesos, recuerda el campus aragonés, que añade que en estos casos, las emisiones se pueden evitar fácilmente si se utiliza directamente energía renovable, dando lugar así a lo que se conoce como "electrificación" de la industria.

Sin embargo, gran parte de las emisiones de CO2 en la industria siderúrgica proceden directamente del proceso productivo, por lo que no puede ser electrificado. El mineral de hierro (Fe2O3) ha de reducirse quemando un combustible, de forma que el oxígeno del mineral junto con el carbono del combustible da lugar al CO2 finalmente emitido.

El proyecto Disipo propone reutilizar este CO2 para generar nuevamente el combustible utilizado, estableciendo un ciclo cerrado de CO2 dentro de la planta siderúrgica. Para ello se utiliza la tecnología Power to Gas, que permite generar gas natural sintético a partir de CO2 y electricidad renovable.

A su vez, esto representa una electrificación indirecta del proceso, dado que el ciclo se mantiene utilizando únicamente energía renovable. En el proyecto participan la Universidad de Waseda (Tokyo, Japón), el centro tecnológico de metalurgia avanzada K1-MET (Leoben, Austria) y la Universidad de Zaragoza.

Manuel Bailera colaborará en la Universidad de Waseda, una de las privadas más prestigiosas de Japón, con el profesor Nakagaki del Departamento de Ingeniería Mecánica, que tiene una dilatada experiencia en transferencia tecnológica en la industria siderúrgica a través de más de 70 patentes, 20 proyectos y la supervisión de 19 tesis doctorales.

Además, es miembro de diferentes instituciones de prestigio, como 'The Iron and Steel Institute of Japan' (ISIJ), 'The Institution of Professional Engineers Japan' (IPEJ), 'The Japan Society of Mechanical Engineers' (JSME) y 'Society of Chemical Engineers Japan' (SCEJ).

Por su parte, en K1-MET en Austria, Manuel Bailera trabajará con la doctora Kofler, directora del Área de Metalurgia y Rendimiento de Proceso, que proporcionará su experiencia trabajando en importantes empresas como Siemens VAI Metals Technologies y VTU Engineering, galardonada con el "Upper Austrian Women Researcher's Award" dentro de la categoría I+D Empresarial, otorgado por el Gobierno austríaco.

En la Universidad de Zaragoza, Bailera trabajará dentro de su actual grupo de investigación 'Energía y CO2', liderado por el catedrático Luis M. Romeo, del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA). En los últimos 5 años, el grupo ha publicado más de 60 artículos, participado en 17 proyectos de investigación y 9 proyectos privados, además de dirigir 9 tesis doctorales.

Bailera participa actualmente en diversos proyectos sobre el almacenamiento de energía y la utilización del CO2, entre los que destacan el proyecto europeo Socratces, el proyecto nacional Mercuria y el proyecto autonómico ALEN OXY-PtG.

Su tesis doctoral, que exploró nuevas aplicaciones de la tecnología Power to Gas, fue galardonada con el 'Premio Extraordinario de Doctorado' de la Universidad de Zaragoza, el "Premio a la mejor tesis doctoral en tecnologías de captura y utilización de CO2" por la Plataforma Tecnológica Española del CO2, y el 'Premio a la mejor tesis doctoral en temas relacionados con Ingeniería Civil e Ingeniería del Medio Ambiente' por la Cátedra Mariano López Navarro.