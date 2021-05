Los nuevos confinamientos se reciben con quejas por su tardanza y la incógnita tras el 9 de mayo

Con responsabilidad y resignación, pero también con quejas por la tardanza al decretar los cierres ante un repunte alarmante de los casos de contagio que se veía llegar y la incógnita de lo que puede pasar después del 9 de mayo cuando decaerá, previsiblemente, el estado de alarma. Con sentimientos encontrados se levantarán hoy, ya confinados, los vecinos de Calatayud y las comarcas de Cariñena, Ribera Alta del Ebro y Valdejalón. Los llamamientos a la responsabilidad conviven con las críticas que suscitan las restricciones en los horarios y aforos de hoteles, restaurantes y bares.

Entre los que opinan que la medida llega algo tarde se encuentra el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda. "Personalmente creo que esta decisión se debería haber tomado antes, porque con los datos de hoy (por ayer) encaja poco. No digo que no sea un cambio de tendencia, pero ha habido momentos más propicios", dijo.

En el caso bilbilitano, la cabecera queda aislada, al menos hasta el domingo, de los 66 pueblos restantes. "Para el comercio es un mazazo, porque el tiempo de abril no ha favorecido el consumo y confiábamos en que mayo nos ayudase a remontar", sentenció Maribel Melero, presidenta de la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios. "Va a ser complicado, aunque habrá que ver hasta cuándo está en vigor, si es hasta el 9 o se prolonga", advirtió el presidente de la comarca Ramón Duce.

En la comarca del Campo de Cariñena, Miguel Jaime, el alcalde de Longares, el municipio con mayor incidencia, también se alineó entre los que creen que la decisión «esperada" debería haberse tomado antes. Desde el 31 de marzo ha sumado 44 contagios, lo que supone un 5% de toda la población censada, aunque ayer no registró ningún nuevo caso positivo. «Llevamos más de un mes en esta situación y sí que es verdad que la incidencia a 14 días sigue siendo altísima", asumió.

Alcalde de Calatayud: "Esta decisión se debería haber tomado antes. No digo que no sea un cambio de tendencia, pero ha habido momentos más propicios"

El alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz , defendió que aunque se registran más casos en unos sitios que en otros, "hay que asumir las decisiones que se toman por los profesionales de Sanidad". El que cargó con más dureza contra Sanidad fue el presidente comarcal, José Luis Ansón. "Esto es matar moscas a cañonazos y ser injustos con los pueblos donde no hay casos", criticó.

Campaña de la fruta a la vista

Mientras, en la comarca del Valdejalón se vislumbra ya la preocupación por las consecuencias que puede tener en la temporada de recogida de la fruta. "Todavía es pronto para valorar qué consecuencias tendrá en la organización de la campaña de la fruta, que está a punto de empezar", aseguró la presidenta comarcal, Marta Gimeno. "Al final ha sucedido lo que nos temíamos", aseguró.

Para Marta Gracia, regidora de La Almunia de Doña Godina, donde este martes se notificaron siete nuevos positivos, "no hay mucha diferencia entre si solo hubieran confinado la localidad y toda la comarca". "Lo ideal hubiera sido llegar a estas fechas con una incidencia muy baja y controlada".

Eduardo Martín, encargado del hotel restaurante El Patio de La Almunia de Doña Godina. Macipe

Las pérdidas que sufrirá la hostelería, en un fin de semana con un tiempo primaveral, constituyen la otra cara de la moneda. "A nosotros ya nos ha supuesto un perjuicio por las cancelaciones de gente que iba a venir por aquí el fin de semana y que no son de la comarca", se lamentó Eduardo Martín, encargado del hotel restaurante El Patio de La Almunia. "Es un fastidio porque a nosotros nos llegan bastantes ciclistas de Zaragoza y teníamos confianza en ir recuperando algo", se quejó Antonio Guillén, del bar El Capri de Longares.

Actividades suspendidas

En la Ribera Alta del Ebro las mayores incidencias se registran en Gallur y Remolinos. Para el presidente comarcal y regidor de Alcalá de Ebro, José Miguel Achón, esta medida «impopular" resulta «correcta y necesaria" ante unos datos globales "contra los que no hay nada que objetar". En la última semana en Alcalá de Ebro solo se ha confirmado un positivo. Aún así, el regidor explicó que por «responsabilidad", «prudencia" y «para dar ejemplo" se han decidido suspender las actividades que había previstas para este próximo domingo, día del patrón, San Gregorio, una actuación de magia en la plaza al aire libre y una andada familiar.

Centro de salud de Alagón: "El problema generalizado es que la gente no es consciente de que la vacuna reduce la gravedad de los contagios, pero no los evita"

Los responsables de los centros de salud coinciden en achacar el pico de infecciones a una "relajación generalizada". "El problema es que la gente no es consciente de que la vacuna reduce la gravedad de los contagios, pero no los evita. Nos estamos encontrando con los contagios focalizados en familias con varios miembros afectados que tienen su origen en reuniones en domicilios o peñas. Siempre es lo mismo, no aprendemos", lamentó el coordinador del centro de salud de Alagón, Andrés Ollero. En su opinión el confinamiento perimetral de la comarca es a estas alturas la medida "más adecuada". La cercanía a Navarra también puede influir.

En Gallur, según su alcaldesa, Yolanda Salvatierra, la noticia ya se dejó sentir ayer en unas calles "más tranquilas" de lo habitual. Tauste se encuentra a 10 minutos en coche y las relaciones entre ambas poblaciones son muy estrechas por motivos de trabajo y de estudio. De hecho, al instituto Río Arba de Tauste acuden cada día una treintena de alumnos a cursar 4º de ESO, bachillerato y un ciclo de grado medio, al igual que lo hacen alrededor de 15 de Pradilla.

Por su parte, el regidor de Remolinos, Alfredo Zaldívar, emitió un bando pidiendo a los vecinos "responsabilidad" y que extremen las medidas sanitarias. Expresó una duda generalizada. "Hay que hacer todo lo posible para que los casos remitan de una vez, porque de momento no tenemos claro lo que pueden pasar a partir del 9 de mayo", concluyó.

Últimas noticias del coronavirus

Toda la información sobre el coronavirus en Aragón.

Más noticias sobre el coronavirus en España y en el mundo.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.