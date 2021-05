Premios a los rostros del periodismo comprometido

Los periodistas David Beriain y Roberto Fraile, asesinados en Burkina Faso en un presunto ataque yihadista, estuvieron este lunes muy presentes en la celebración zaragozana del Día Internacional de la Libertad de Prensa. La cita fue en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza, donde se entregó el Premio Periodistas de Aragón-Ciudad de Zaragoza 2020 al fotoperiodista oscense Álvaro Calvo.

El acto no fue una fiesta, tal y como en los años prepandemia acostumbraba a ser este evento. Junto a los galardonados hubo muy pocos testigos más: el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, los concejales Lola Ranera, Sara Fernández, Pedro Santisteve y Julio Calvo, y unos cuantos profesionales de la comunicación.

Esta circunstancia, sin embargo, no impidió que se escuchasen mensajes de calado. Por ejemplo, el de la presidenta-decana de Periodistas de Aragón, Isabel Poncela, quien destacó que los profesionales aragoneses "han trabajado de forma incansable, sin miedo, saliendo a la calle cuando no se podía y buceando para contar las historias reales de la pandemia". "Ese buen periodismo cuesta -prosiguió- y los ciudadanos deben entender que hay que pagar por él".

Eso, precisamente, es lo que han tenido que hacer quienes que han querido conocer el trabajo tenaz de Álvaro Calvo por mostrar al mundo cómo Aragón se ha enfrentado a esta gran crisis sanitaria y social. El jurado valoró, sobre todo, este detalle, que durante la entrega del galardón se plasmó en el relato emocionado del protagonista comentando sus imágenes mientras pasaban en una pantalla.

En ella aparecieron el oscense Ignacio Almudévar, paciente con patologías previas que estuvo 48 días ingresado en el hospital -33 de ellos en la UCI a punto de morir- pero que finalmente superó la infección; o Jon, el panadero de Novales, que durante el confinamiento repartió sus productos a personas mayores, puerta a puerta, en jornadas interminables recorriendo 25 pueblos.

"Gente anónima que ha realizado hazañas extraordinarias". Así describió Álvaro Calvo su experiencia con esas personas. A todas ellas agradeció su ayuda "por dejarme fotografiar, en muchos casos, los momentos más duros de su vida sin conocerme de nada". Sus fotografías han sido portada dos veces en el periódico ‘The New York Times’ y en otros medios internacionales como ‘The Washington Post’, ‘The Daily Telegraph’ o ‘Time Magazine’. Un trabajo para el que la agencia norteamericana donde colabora le dio "libertad absoluta". "Les estoy muy agradecido por ello -concluyó-, por confiar en mis historias locales que se visto en todo el mundo".

Este galardón no fue el único, ya que la vicepresidenta de la asociación, Sara Castillero, entregó el premio a la información local y comarcal 2020 a Eva Defior, directora del Grupo La Comarca. En su intervención, se definió como una defensora del "periodismo rural", que personalizó en los más de 20 compañeros que trabajan en este grupo "haciendo cientos de kilómetros para dar voz a esas historias que sin nuestra presencia no la tendrían".

Por último, el periodista Miguel Mena recibió el premio a la trayectoria tras decidir en marzo poner fin a 38 años de trabajo delante de los micrófonos de Radio Zaragoza. "Estos días me he acordado mucho de Mari Carmen Pino, con la que compartí 15 años en ‘Estudio de Guardia’ -recordó-; ella decía que de su trayectoria se quedaba con el cariño de la gente y eso mismo me pasa a mí; la radio es cercanía y es lo que más he percibido estos años".