El oscense Álvaro Calvo, Premio Periodistas de Aragón-Ciudad de Zaragoza 2020 por su trabajo sobre la pandemia

La Asociación y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón han otorgado el Premio Periodistas de Aragón-Ciudad de Zaragoza 2020 al fotoperiodista oscense Álvaro Calvo por su trabajo sobre la pandemia.

La Asociación y el Colegio de Periodistas también reconocen en estos premios, que se entregarán el 3 de mayo en coincidencia con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la trayectoria profesional de Miguel Mena y la labor de Eva Defior en el periodismo local, por su trabajo en 'La Comarca' de Alcañiz.

El jurado ha reconocido con este galardón la "tenacidad" y el "empeño" de Álvaro Calvo "por mostrar al mundo cómo Aragón se estaba enfrentando a la mayor crisis sanitaria y social que ha vivido Europa en las últimas décadas".

Las fotografías de Calvo traspasaron fronteras cuando la mayor parte de la población se encontraba confinada y acercaron las situaciones personales vividas en residencias, hospitales, tanatorios o lugares públicos llegando a medios internacionales como The New York Times, BBC, The Washington Post, The Daily Telegraph, Time Magazine, The Guardian, Bloomberg, Forbes o Vogue.

En España, periódicos como El País acompañaron algunas de sus noticias y reportajes con sus fotografías, recuerda la Asociación en un comunicado.

Nacido en Huesca en 1980, Álvaro Calvo comenzó su carrera en 2005 trabajando como fotógrafo colaborador en Diario del Altoaragón, después con Heraldo de Aragón o la Agencia EFE, hasta que en 2018 comenzó a trabajar como fotógrafo corresponsal en Aragón para la agencia internacional estadounidense Getty Images, que distribuye el trabajo de sus fotógrafos entre los principales medios de comunicación.

Tras cursar los estudios superiores 'Máster de fotografía Photoespaña, realización de proyectos fotográficos', presentó el proyecto 'Unanswered', que ganó el concurso Internacional de Fotografía 'Emerging Talent Award de Lens Culture', entre más de 3.000 participantes de todo el mundo.

El jurado del Premio Periodistas de Aragón-Ciudad de Zaragoza 2020 apunta que se han presentado 18 candidaturas, trabajos que "demuestran el compromiso de los periodistas aragoneses con la información en la comunidad autónoma".

Eva Defior y Miguel Mena también galardonados

Además la Asociación y el Colegio recuperan los galardones en categorías específicas y distinguen a Miguel Mena con el Premio a la Trayectoria y a Eva Defior con el Premio de Periodismo Local.

El pasado 12 de marzo, Miguel Mena puso fin a 38 años detrás de los micrófonos de Radio Zaragoza, donde ha participado en programas como 'Parafernalias', 'Estudio de guardia', 'A vivir Aragón' o 'La ventana de Aragón', y cuya carrera se ha completado con otra literaria de la han surgido obras como '1863 pasos', 'Piedad, las novelas de Mainar', 'Todas las miradas del mundo', 'Canciones ligeras', 'Canciones tristes que alegran el día', 'Una nube de periodistas' o 'Bendita Calamidad', que fue llevada al cine.

Miguel Mena. Oliver Duch.

Por su parte, Eva Defior está al frente del Grupo de Comunicación multimedia La Comarca, radicado en Alcañiz (Teruel), que cuenta con una plantilla de más de veinte personas, y aglutina un periódico, una web, siete emisoras de radio y una televisión en las seis comarcas que integran el Bajo Aragón Histórico y las Cuencas Mineras.

Es además directora del curso anual de Periodismo de Alcañiz, cuna de nacimiento del periodista Mariano Nifo (1719), considerado el padre del periodismo moderno y fundador del primer diario en España.

Eva Defior Grupo La Comarca

Los galardones se entregarán el 3 de mayo en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza, patrocinadora del Premio Periodistas de Aragón con una aportación económica de 3.000 euros.