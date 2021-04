UAGA y UPA amenazan con nuevas protestas si Planas no da un giro a la PAC "como prometió"

Las calles de Teruel fueron el 22 de abril el punto de partido de las tractoradas convocadas en las capitales aragonesas por UAGA y UPA para exigir una nueva PAC que garantice el futuro de las explotaciones familiares. El pasado jueves la protesta inundo Huesca y será el día 6 de mayo cuando los tractores (y todo tipo de vehículos agrícolas) vuelvan a ocupar las calles del centro de Zaragoza reclamando que las negociaciones de la nueva Política Agraria Común no se desvíen de un camino en el que ya se había avanzado la eliminación de los derechos y de las referencias históricas y la defensa a ultranza de los agricultores y ganaderos profesionales.

Será la tercera de las manifestaciones programadas hasta ahora por ambas organizaciones, pero puede que no sea la última. Porque los secretarios generales de UAGA y UPA Aragón, José María Alcubierre y José Manuel Roche, respectivamente, han advertido este viernes con contundencia que volverán a las calles "si las noticias que nos llegan de las negociaciones que se sigue en el Ministerio para acordar el Plan Estratégico Nacional no son de nuestro parecer". Aún más, han asegurado que no descartan "movilizaciones a nivel nacional" porque las organizaciones a las que pertenecen tampoco están dispuestas a "perder el tren de una nueva PAC con agricultores y ganaderos".

Tras la "gran movilización en Teruel" y la "histórica protesta de Huesca" que, a pesar de la situación sanitaria, han llegado a sumar más de 1.000 tractores, los convocantes esperan ahora una respuesta masiva en la provincia de Zaragoza, aunque son conscientes de las limitaciones que suponen los confinamientos perimetrales de la comarca de las Cinco Villas, y la localidad de Tarazona. Esperan repetir el "éxito" de aquella movilización realizada el 5 de diciembre de 2018 en la que cientos de vehículos agrícolas de las distintas comarca aragonesas llegaron hasta el aparcamiento de Valdespartera desde el que partió una manifestación que inundo el centro de la capital aragonesa del clamor de un sector ‘Por un campo vivo y con futuro’.

Seis columnas

Ese será también el trazado de la manifestación del 6 de mayo en Zaragoza, hasta donde llegarán las seis columnas en las que se distribuirán los participantes según la zona de salida. Debido a la covid, no se podrá bajar de los vehículos, ni estos podrán parar, no habrá concentraciones ni movilización a pie y serán únicamente los representantes de las dos organizaciones los que acudan hasta la Delegación del Gobierno de Aragón para entregar su tabla reivindicativa a su titular, Pilar Alegría.

Alcubierre y Roche han hecho una llamamiento a la participación "porque ahora es el momento de protestar" y de exigir al ministro de Agricultura, Luis Planas, "que sea valiente y mantenga ese cambio radical en la PAC que prometió". Y es que –y por ello estas protestas– ambas organizaciones creen que el ministro "está reculando" por las presiones "de algunas comunidades que quieren dejar todo como está". Frente a ello, ambos representantes agrarios insistieron en la necesidad de una nueva Política Agraria Común que ponga el foco de las ayudas “a los agricultores que van todos los días al campo y a la granja, que podan sus árboles, que cuidan los animales y pueblan el medio rural”. Pero para eso, reconocieron, “es clave la desaparición de los derechos históricos es "clave". "¿Quién entiende que esté cobrando alguien que vive en el Paseo de la Independencia (centro de Zaragoza) y no sepa lo que es un tractor, o médicos, funcionarios o abogados?", se ha preguntado Roche, que recordó que la tabla de reivindicaciones de las protestas incluye la reducción de estratos y regiones productivas -actualmente más de 50-, para que "cobre lo mismo el olivar de Jaén que el del Bajo Aragón o los frutales de Murcia y Calatayud".

El líder de UAGA ha destacado que también en Aragón hay sectores que defienden el estatus quo porque "también hay gente que está cómoda en esa situación de que nada cambie" y ha lamentado que cada vez hay “mas agricultores de sofá y más latifundios en manos de fondos de inversión”, mientras los jóvenes agricultores tienen cada vez más dificultades para desarrollar la actividad. Como prueba ha recordado un estudio del Ministerio que evidencia que solo el 0,6% de los perceptores tienen menos de 25 años.

Alcubierre ha asegurado que no defienden "cheques" sino la viabilidad de las explotaciones y de la agricultura y ganadería familiar “sea del territorio que sea”, Por eso ha insistido en que ahora es "el momento de quejarse" y de reivindicar el futuro del medio rural y de los profesionales, a quienes ha animado a viajar el día 6 hasta Zaragoza con sus vehículos agrarios, tractores, sulfatadoras y camiones de ganado para pasearse por las calles de la capital aragonesa "y reivindicar la PAC que queremos".