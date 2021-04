Más de 400 tractores toman Huesca contra la PAC "de derechos adquiridos"

La respuesta ha sido la esperada. Como el día 22 en Teruel, los agricultores y ganaderos de la provincia de Huesca han acudido de forma masiva a la convocatoria de UAGA y UPA-Aragón para participar en una tractorada contra la PAC y reclamar un nuevo modelo de Política Agraria Comunitaria que prime a quienes viven del campo y a las explotaciones familiares, "frente a quienes ya no mantienen la actividad y siguen cobrando por unos derechos adquiridos hace 20 años".

Más de 400 vehículos -300 tractores y 100 camiones y pickup - han llegado a la capital oscense a las 10.00 formando seis columnas desde Gurrea de Gállego-San Jorge-Tardienta-Almudévar; Alcubierre-Robres-Grañén; Fraga-Sariñena-Venta de Ballerías-Novales-Monzón; Aínsa-Graus-Barbastro-Alcalá del Obispo; Jaca-Ayerbe-Alerre y Arguis-Nueno. Se han concentrado en el aparcamiento del estadio El Alcoraz y, desde allí, han recorrido avenidas y calles haciendo sonar las bocinas, los cencerros y un bombo con el que ha abierto la marcha.

Pasadas las 11.30, una parte de los tractores ha llegado a la plaza de Cervantes para entregar a la subdelegada del Gobierno en Huesca, Silvia Salazar, el manifiesto que recoge los nueve cambios que agricultores y ganaderos reivindican en la nueva Política Agraria Comunitaria 2023. El secretario general de UP-Aragón, José Manuel Roche, ha manifestado que no se puede consentir que "tras haber negociado durante más un año una PAC que acabe con los derechos históricos, que tanto daño y agravios comparativos están creando entre agricultores y ganaderos, el Ministerio intente dar marcha atrás, quizás por la presión de algunas comunidades autónomas o porque hay gente que no quiere cambiar esta PAC".

En la plaza Cervantes, ganaderos de Labuerda, Fiscal y Boltaña han instalado dos pequeños corrales con ovejas y cabras, que han llamado la atención de adultos y niños. Asimismo, con ayuda de una grúa telescópica se ha desplegado una pancarta de 6 por 3 metros alusiva a la necesidad de una nueva política para salvar el campo. Según Jesús Ballarín, responsable de UAGA en la Hoya de Huesca, los efectos "secundarios de esta vacuna" deben ser "una PAC dirigida a los profesionales del campo, con unos pueblos vivos, una agricultura con agricultores, una ganadería con ganaderos y un relevo generacional asegurado".

José María Alcubierre, secretario general de UAGA Aragón, ha insistido en que "aquellos que nos levantamos y subimos a los tractores, los que soltamos nuestros rebaños, vamos a las granjas o podamos nuestros árboles clamamos por un cambio sustancial en la política agraria, un cambio que ponga a la ganadería y a la agricultura profesional en el centro de sus decisiones".

Ganaderos participantes en la tractorada en la plaza Cervantes. Heraldo.es

Roche ha añadido que la Comisión Europea "no está tirando de las orejas porque somos el único país que intenta mantener una PAC igual a que hemos venido sufriendo desde el año 2000". "Hoy queda claro, y así vamos a pedir que se traslade al ministro, que los agricultores y ganaderos de la provincia de Huesca quieren cambiar este modelo", ha añadido. Según ha dicho, los mayores perjudicados por esta situación son los jóvenes, "que nos se pueden incorporar al campo porque no adquieren unos derechos de cobro que, mucha que no es agricultora ni ganadera, que han cesado la actividad, siguen manteniendo".

Alcubierre ha destacado que en Aragón se han perdido más de un millón de ovejas por cuya tenencia se continúa cobrando. "Eso tiene que cambiar", ha afirmado. Además, ha resaltado que solo el 0,6% de las solicitudes de la PAC corresponde a personas menores de 25 años. "Esperamos que esta situación cambie porque, de lo contario, veremos una agricultura sin agricultores y una ganadería sin ganaderos".

Los dos sindicatos han convocado para el 6 de mayo otra movilización en Zaragoza, donde esperan una respuesta tan rotunda como en Teruel y Huesca. "No pedimos un cheque sino una viabilidad de las explotaciones profesionales en nuestra Comunidad autónoma", han apostillado los representantes de UPA y UAGA.