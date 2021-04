Sanidad prevé vacunar a la población de entre 30 y 50 entre junio y agosto

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha asegurado este jueves en el pleno de las Cortes que a mediados de mayo "estarán vacunados con al menos una dosis los mayores de 60 años". "A lo largo de junio lo estarán los de 50 y a finales de dicho mes incorporaremos a los de más de 45. Por su parte, los mayores de 30 habrán recibido al menos una dosis durante el mes de agosto, manteniéndose el objetivo de tener vacunada al 70% de la población de cara a la tercera semana", ha apuntado a preguntas de Ciudadanos.

También ha confirmado que a día de hoy "las agendas están completas" y que ayer, cuando se abrieron huecos para las personas de 68, 69 y 70 años, se solicitó "hasta una cita por segundo" durante las dos primeras horas. Pese a todo, ha querido tranquilizar a la población y recalcar que "habrá vacunas para todos". Pese a reconocer que está siendo un proceso "complejo" que está obligando a actualizar el 'software' de la página web y la aplicación para móviles prácticamente todas las semanas, que tienen que gestionar unas 3.800 agendas de 123 centros de salud, ha defendido el sistema actual y ha insistido en que se ha aumentado el número de servidores para evitar los colapsos de las últimas semanas.

Ciudadanos, no obstante, ha pedido ampliar la autocita a través del teléfono y en ventanilla. "El modelo elegido no garantiza la accesibilidad de todos los usuarios. ¿De verdad se piensa que la mayoría de las personas de 70 a 79 años saben manejar la aplicación o la web de Salud Informa? Lo que no debemos es subestimar la solidaridad de sus familiares, vecinos y amigos; de las secretarias de los ayuntamientos y del personal de los centros de salud", ha dicho la diputada Susana Gaspar.

La llegada de las primeras 4.100 dosis de Janssen, que se inocularán el sábado en cinco puntos de Zaragoza, está llamada a acelerar la campaña. Todavía, no obstante, falta por despejar incógnitas como qué ocurrirá con los menores de 60 años que tendrían que haber recibido la segunda dosis de Astra Zeneca a partir del próximo lunes.