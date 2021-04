Margarita Robles: "Pido unidad ante la covid, no un debate sobre el estado de alarma"

Según el barómetro del CIS, usted es la ministra mejor valorada junto a Nadia Calviño, con un 5,3. ¿Se debe a su labor en las Fuerzas Armadas y a su tarea en la pandemia?

No tengo ningún mérito. Son las Fuerzas Armadas las que se han volcado con los ciudadanos en la pandemia y también en las nevadas. Es una muestra de su generosidad, empatía y humanidad en estos momentos difíciles. Yo solo he seguido el ejemplo de las Fuerzas Armadas y he procurado sentirme muy cerca de los ciudadanos, que quieren ver a los políticos que sufren o se alegran con ellos. Tengo la suerte de estar con las Fuerzas Armadas y el reconocimiento es para ellos.

¿Cree que el estado de alarma finalizará el 9 de mayo o se ampliará por los retrasos de las vacunas Astra Zeneca o la monodosis de Janssen?

Ahora lo importante es ampliar la vacunación y que todo el mundo se vacune en cuanto lleguen. Es la mejor manera de vencer al virus, en lugar de estar planteándonos una dinámica sobre el estado de alarma. Sería bueno que en este país y en estos momentos que vivimos o hemos pasado hubiera unidad sobre estas cuestiones. Cuando íbamos cada quince días al Congreso de los Diputados para prorrogar el estado de alarma, la oposición decía cosas terribles criticando al Gobierno por declararlo. Los que ahora critican que se pueda levantar ese estado eran los que antes lo denunciaban. No sé qué pasará. La clase política debería hacer un esfuerzo para dejar al margen de la controversia todo aquello que sirva para luchar contra el virus. Pido unidad y que tomemos, entre todos, la mejor decisión. Pero la clave es que todo el mundo se vacune.

¿La campaña de Madrid afectará a la gestión de la pandemia?

Me gustaría que la pandemia quedara al margen del debate político. Los ciudadanos han sufrido mucho y lo han pasado mal, con muchos muertos, y quieren tener ilusión y esperanza. En ese escenario es esencial ponernos a trabajar todos juntos y que dejemos el debate político para otras cosas. Me duele que en lugar de traer algo en común en positivo estemos en el debate del estado de alarma sí o no.

Cataluña está paralizada. ¿Ve posible un acuerdo o habrá repetición electoral?

He vivido casi toda mi vida en Cataluña y me siento muy próxima a los catalanes. Creo que Cataluña necesita un gobierno ya y que gestione la pandemia sin provisionalidad. Hace falta dejar a un lado las cuestiones partidistas. Cataluña necesita un gobierno para todos los catalanes, no solo para los independentistas, sino también para los que no solo son. Habría que poner por delante el interés común de los ciudadanos para que haya un gobierno que salga de la aritmética parlamentaria, pero que gobierne para todos.

¿Habrá un adelanto electoral en España?

Este Gobierno tiene un compromiso de cuatro años, que se asume cuando uno se presenta en las elecciones y se constituye. Tiene una hoja de ruta y un programa y debemos trabajar cada día con la máxima dedicación pensando en los ciudadanos. Con todos los respetos, creo que es difícilmente entendible el adelanto electoral que hubo en Madrid, sobre todo en un momento en el que estamos luchando contra la pandemia y debería haber unidad. Ese adelanto no contribuye a la serenidad necesaria en estos momentos. El Gobierno tiene que trabajar al máximo todos los días.

España va a retirar a sus militares de Afganistán al mismo tiempo que Estados Unidos. ¿Cómo va a ser ese final?

En la retirada de Afganistán de las tropas de España y de los aliados hay que estar muy vigilantes todavía porque no puede haber un retroceso en los derechos humanos. Hay que mantener los derechos de las mujeres y de los niños en Afganistán. El compromiso de los países aliados y de España es que no retrocedan esos derechos.

De Kabul regresaban los 62 militares que perdieron la vida en la tragedia del Yak-42 en mayo de 2003. Ahora que abandonan Afganistán, ¿está previsto algún homenaje?

Si la pandemia lo permite iremos a Kabul a hacer una despedida de la bandera española y a rendir un homenaje a los hombres y mujeres españoles que dejaron su vida en Afganistán. En la cumbre de la OTAN se acordó esa retirada y la ministra de Asuntos Exteriores y yo misma quisimos agradecer a todas las personas que murieron viajando o trabajando en Afganistán. Tenemos una deuda de gratitud impagable con ellos y con sus familias.

Las Fuerzas Armadas se han entregado contra la pandemia en las residencias. ¿Cómo se vivió el riesgo de muerte dentro del Ejército, con 27 fallecidos?

Las Fuerzas Armadas han demostrado su grandeza, humanidad y generosidad. Siempre han pensado más en la vida de los ciudadanos que en la propia y han arriesgado las vidas. Por eso les hicimos un homenaje muy emotivo, para transmitir que las Fuerzas Armadas somos una gran familia.

Usted ya recibió la primera dosis de la vacuna de Astra Zeneca el pasado 1 de abril. Aún hay miedo en parte de la población.

Es esencial que la gente se vacune y no tenga miedo, como garantía para ellos y sus familiares. Quizás ha habido mensajes confusos, pero la comunidad científica en su conjunto está de acuerdo en que las vacunas son seguras contra el virus. Defiendo a ultranza la vacunación y el proceso.

El Ala 31 de la Base Aérea de Zaragoza ya se ha centrado en los aviones Airbus A400M, después de vender los doce Hércules. Usted visitó la unidad, que dispone de ocho aparatos, ¿esperan concluir la unidad con los 14 que pueden llegar en 2023 y ampliar los efectivos?

Ahora estamos planificando las necesidades del Ejército del Aire y no me gusta adelantar lo que va a pasar, a medida que pasa lo anunciaremos.

¿Cuántos militares se han vacunado ya? ¿Cómo se dará la segunda AstraZeneta a los que van a Líbano y Mali?

Unos 70.000 militares se han vacunado, pero no con la pauta completa. Estamos esperando las decisiones de las autoridades sanitarias sobre la segunda dosis y actuaremos.

¿Recuerda cuando era secretaria de Estado de Interior en 1995 cuando sucedió el secuestro de Cordón?

Lo del secuestro de Cordón fue muy triste para la familia que pagó el rescate y para los que trataron de buscar su paradero. Es de las cosas de las que te queda pendiente.