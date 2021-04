"Ahora una campaña de vacunación entre los temporeros no evitaría el contagio"

La secretaria general de Industria de CC. OO. Aragón, que renovará su cargo en breve en el marco del III Congreso regional de la federación que se está celebrando, ha advertido esta mañana de los problemas que puede plantear la nueva campaña de temporeros en Aragón si se toma al pie de la letra esa "ese marketing que se está haciendo del tema de la vacunación" para este colectivo. "Ahora, una campaña de vacunación en los temporeros no evitaría el contagio", ha aseverado. Y ha puesto el simil de lo que ocurrió con el autobús que el Gobierno de Aragón puso en marcha para temporeros el años pasado mediante una orden de Salud laboral. "Salía del barrio de las Delicias, pero nadie lo cogía porque para coger ese autobus había que mostrar el contrato de trabajo".

En este caso, ha añadido Sánchez, "las vacunas serán una especie de contrato de trabajo a enseñar, con lo cual no va a ser la solución", y si la situación toma derroteros no esperados, "la vamos a denunciar" y no descartan movilizarse si es necesario. "Espero que todo el mundo esta vez, también las organizaciones agrarias se pongan en esa colaboración, que como a cualquier ciudadano se nos pide, para evitar el contagio de la pandemia".

"Conocemos hoy desgraciadamente la situación que se prevé se pueda dar en el campo", ha denunciado Ana Sánchez. Hemos dicho a la vez que lo ha hecho el Gobierno de Aragón que no era necesario hacer un llamamiento tan grande para recoger la fruta como el que se manifestaba por parte de las organizaciones agrarias y que había trabajadores suficientes". Otra cosa es, ha dicho, es que a esos trabajadores "tengas que pagarles el salario mínimo interprofesional y busques una salida que es lo que de facto se hizo el año pasado y que fue buscar a trabajadores que estaban ya en nuestra comunidad para que afrontaran esa recogida de la fruta sin un contrato de trabajo y una situación por regularizar". Algo que, según Sánchez, no puede volver a repetirse.

Tanto la secretaria general de Industria como el responsable Confederal, Agustín Martín, que ha venido desde Madrid, a participar en este congreso, ha pedido dignificar los salarios de los trabajadores del campo y que tengan unas condiciones los de la industria agroalimentaria como cualquier otra industria. "Debe basarse en la dignidad, y no en regímenes de explotación y malas prácticas laborales", ha dicho.

Ana Sánchez se ha referido también al problema de la falta de semiconductores en la industria de la automoción. Precisamente la planta zaragozana de Opel PSA ha ido anunciando progresivamente que no podrá trabajar esta semana y hoy mismo ha dicho que ya dirá si se puede retomar la actividad a partir del domingo por la noche.

"El origen de la falta de estos componentnes tienen que ver mas con la dependencia que tenemos con países asiáticos de esta tecnología que se utiliza en los coches, pero en Opel mientras haya herrramientas de flexibilidad que impidan la utilización de los ERTE las vamos a seguir utilizando", ha dicho. Otra cosa es el sector de la industria auxiliar que ya puso en marcha estos procedimiento, de expedientes de regulación temporal de empleo.

Sobre el ERTE planteado en PSA para los 650 trabajadores del turno central, Sánchez ha valorado que "tienen mucho más que ver con un ahorro de costes que con salvar la situación de los microchips porque afecta a secciones de trabajadores y trabajadoras que nno están directamente relacionados con la producción" y que "aquellos que si lo están podrían utilizar como usan el resto de trabajadores ese sistema de flexibilidad".