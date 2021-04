Grupo Flamenco incorpora 40 personas más a una plantilla de 1.100 y crece un 5% en ventas

Con la pandemia, «ser un grupo y estar todos juntos» se ha revelado más importante que nunca. No solo ha permitido, explicó Antonio Flamenco, director general de Flamen&Co (grupo empresarial nacido en 2018 de la adquisición por parte de Frutos Secos el Rincón de las tiendas de Martín Martín), mantener el crecimiento en ventas, en un 5%, hasta cerca de 70 millones de en 2020, sino aumentar la plantilla de 1.100 personas con 40 más para poder adaptar los horarios a la situación de la covid. Donde más se ha notado el impacto negativo, recordó este empresario, es en las tiendas del centro mientras que en las de los barrios se ha notado menos porque el cliente ha buscado la cercanía y la seguridad en la compra.

La pandemia no ha frenado las inversiones en este grupo familiar aragonés que incluye las plantas de El Gallo Rojo (que produce patatas fritas y aperitivos en Utebo), Tostados de Calidad (fabricante de frutos secos en Cogullada) y el Obrador El Artesano (que elabora repostería). «El proyecto del nuevo obrador se paró al principio con el tema de la crisis, pero ya estamos en obras avanzadas y en julio o agosto trasladaremos a Cogullada lo que ahora tenemos en la calle Porvenir, y estrenaremos un obrador tres veces más grande, mucho más moderno y que ha supuesto una inversión de casi dos millones», destaco el máximo responsable de Flamen&Co. «Nos permitirá abastecer a todas nuestras tiendas y empezaremos a buscar clientes fuera», añadió.

Asimismo Flamenco puso en valor la reforma importante acometida en el tostadero con una inversión superior a 700.000 euros, ayudándose de créditos ICO, que les ha permitido obtener la certificación en IFS tras cambiar estructuras y modernizar la fábrica para ser más competitivos. Una apuesta que han realizado pese a ser el tostadero, que vende fundamentalmente al sector de hostelería, donde más ha impactado la pandemia.

La crisis sanitaria tampoco ha sido impedimento para las nuevas aperturas de Flamen&Co. Fueron el pasado año cinco, tres de Frutos Secos el Rincón y dos de Martín Martín, y este 2021 la intención es abrir 4 tiendas más, una en Zaragoza y las otras en Lérida, Madrid y Huesca.

«La pandemia no nos debe parar. Económicamente es más complicado todo porque ha habido muchos más gastos y momentos en que tuvimos a cien personas de baja». Pero aún así, indicó, han conseguido «tener 40 más contratadas que el año anterio para adaptar las jornadas de trabajo a las necesidades que las trabajadoras han tenido», explicó. En la actualidad, con las 150 tiendas abiertas, excepto la del aeropuerto de Zaragoza, han vuelto a los mismos horarios que existían antes de la pandemia con el deseo de que 2022 sea un año de vuelta ya a la normalidad. «No se puede aguantar mucho más sin fiestas del Pilar. Son fundamentales para esta ciudad, junto con los congresos», destacó Antonio Flamenco.

Sobre si durante 2020 han recibido algún apoyo por parte de la Administración confesó estar acostumbrado a no tener ayudas: «Hace tiempo que me di cuenta de que lo que teníamos que hacer había que hacerlo con nuestros medios», señaló, si bien, reconoció que lo que peor de las decisiones políticas fue la incertidumbre generada y el hecho de « tener que llamar al personal los domingos por la noche para decirle si trabajaba o no y en qué tienda». Gracias, admitió, a que «la plantilla es muy buena gente» y eso palió en parte «la dificultad grande de organizar 150 tiendas, con pandemia, con miedos y todo lo que supuso cada día pensar qué íbamos a hacer mañana, qué horarios y qué gente iba a estar y además teniendo que buscar todas las medidas de protección». Según Flamenco, lo que la plantilla lamenta ahora es que sí fueran servicios esenciales entonces para trabajar, no los consideren ahora para la vacunación y evitarles riesgos.

En este 2021, Flamenco espera crecer en todos los frentes: abriendo tiendas, también como fabricantes con el Gallo Rojo, que ha sacado una nueva línea de sabores, o con el tostadero y la nueva sección de producto crudo que han creado. «Al final vas sembrando cosas para poder seguir creciendo. Eso sí, poco a poco, pero de manera constante», concluyó.

