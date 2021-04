Un mensaje en redes que invita a pedir cita para aprovechar 1.000 vacunas "sobrantes" en Zaragoza genera desconcierto

Una cuenta en una red social ha difundido esta semana un mensaje diciendo que quedaban "1.000 dosis sobrantes" de la vacuna contra la covid-19 en dos centros de salud de Zaragoza para vacunar este viernes.

En él se hacía un llamamiento a que concertaran cita en la página web y en la aplicación móvil de Salud Informa personas del nuevo grupo de edad que se ha incorporado al calendario de vacunación en la comunidad, los nacidos entre 1942 y 1945. En concreto, se dirigía a los que viven en el sector Zaragoza II, para ser vacunados este viernes en los consultorios de Torrero-La Paz y Seminario.

No es un mensaje oficial

El mensaje simplemente remite a los canales oficiales para pedir cita, pero no fue enviado por el Salud ni este confirma la cantidad de vacunas a la que hace referencia. Desde el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón han explicado que no es un comunicado oficial, sino que habría sido enviado por una cuenta particular, ya que no es la forma de actuar de la Administración a la hora de difundir la campaña de vacunación, sin dar más detalles sobre su procedencia.

Mensaje con 1.000 vacunas sobrantes en Zaragoza. HA

Sin embargo, han reconocido que los centros de salud tienen "autonomía" a la hora de "no desperdiciar" vacunas y pueden utilizar otras vías como llamar por teléfono a nuevos usuarios. Las citadas fuentes han explicado que desde el inicio del proceso de vacunación, los centros de salud pueden buscar personas para ser vacunadas en caso de que dispongan de más dosis que citas previstas cada semana.

La consejería no ha confirmado si era real la elevada cantidad de dosis anunciadas en el mensaje difundido en las redes sociales, pero ha asegurado que "no sobran vacunas". La explicación si hay algún remanente se encuentra en que, como ha ocurrido desde el inicio, "la vacuna de Pfizer una vez descongelada dura cinco días", por lo que los viernes se "rescatan" dosis de personas citadas durante la semana que no han acudido. Algo que afirman que habría ocurrido desde el principio del proceso.

"Los centros hacen una captación activa", han indicado, una vía que se vendría utilizando en zonas rurales. No habría unos criterios definidos en cuanto a cómo seguir llamando para dicha captación. "El mensaje a los centros es que intenten no desperdiciar vacunas", siempre siguiendo el calendario previsto, han añadido.

En otras comunidades como Andalucía se han difundido bulos como el que llamaba a acudir sin cita a un punto de vacunación el pasado Jueves Santo, contra el que la Junta anunció que estudiaría acciones legales.

Últimas noticias del coronavirus

Toda la información sobre el coronavirus en Aragón.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.