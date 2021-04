CGT asegura que se podrían cerrar 16 aulas concertadas y que los menores continuarían matriculados en su barrio

Un informe elaborado por el sindicato CGT sostiene que en Zaragoza se podrían eliminar un total de 16 aulas concertadas de tres años sin que los menores tuvieran que abandonar su barrio para escolarizarse. Se trata de un estudio llevado a cabo con los datos de escolarización del curso pasado y que evidencia que con la oferta pública existente en cada zona y la demanda registrada se podrían suprimir las citadas aulas, suponiendo un ahorro de 629.600 euros solo en el primer año. Luis Arto, delegado sindical de CGT ha explicado que “hemos elaborado este informe teniendo en cuenta algunas premisas básicas: que se respeten las ratios oficiales, que ningún alumno tenga que cambiar de centro, y que nadie quede escolarizado lejos de su domicilio”.

Destaca la subzona de Casablanca-Reyes de Aragón, donde existen diez aulas concertadas entre cuatro centros, sin embargo, durante el último proceso de escolarización quedaron 53 plazas libres, lo que supone, dos aulas cuyo concierto, concluyen, "no sería necesario renovar". Aunque la apuesta de este sindicato es por la escuela pública, Patricia Ariza, delegada de CGT de Enseñanza y participante de este estudio, recalca que el objetivo no es "transformar la escuela concertada en pública", sino analizar las diferentes zonas y la necesidad de la concertada en ellas. "Por ejemplo, hay en subzonas donde no hay escuela pública y esos conciertos son necesarios", recalca. Así, en la ya nombrada subzona de Casablanca-Reyes de Aragón, apuestan por reducir la oferta y dejar ocho aulas concertadas en lugar de las diez actuales.

También es llamativa, según apuntan, la situación de la subzona de Parque Goya y Arrabal-Picarral, donde existen 65 vacantes en los siete colegios públicos y una veintena en el concertado. En total 85 plazas libres, que recalcan, podrían asumir perfectamente la escuela pública, eliminando las cuatro aulas concertadas de esta subzona. A estas propuestas se sumarían otras dos aulas en Rey Fernando, y una en las siguientes zonas: Movera-Santa Isabel, La Jota, Barrio Jesús-Tenerías, Conde Aranda, Casetas, Miralbueno-Oliver-carretera a Logroño, Las Fuentes y Romareda. Así se alcanzarían las 16 anteriormente nombradas.

Este estudio se presenta cuando se están renovando los conciertos educativos. Una acción que hace cuatro años provocó masivas movilizaciones de la escuela concertada ante la amenaza del cierre de varias de estas aulas, una decisión que, en cinco centros educativos, fue suspendida por los tribunales. El Departamento de Educación deberá anunciar antes del 20 de abril -día que comienza la escolarización- cuántas aulas se ofertan en cada colegio.

Desde CGT sostienen que la no renovación de etas aulas concertadas supondrá un importante ahorro para las arcas públicas. "Si estamos diciendo que objetivamente se pueden dejar de concertar 16 aulas, es innecesario el desvío de fondos públicos a manos privadas", ha recalcado Ariza, al tiempo que ha subrayado que el ahorro por aula es de 39.350 euros, por lo que en un año, se recuperarían 629.600 euros. La intención es presentar este informe a los grupos de sustentan el cuatripartito (PSOE, Podemos, PAR y CHA), además de IU y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública de Aragón (Fapar).