Solo Aragón y otras dos comunidades tienen menos del 70% de prevalencia de la cepa británica del coronavirus

La variante británica del coronavirus ha aumentado "rápidamente" en las últimas semanas en España y tiene una "diseminación amplia", de forma que en once comunidades ya es la causante de más del 70 % de los casos, de las que en cinco copa más del 90 %. Solo en Aragón y en otras tres comunidades tiene una prevalencia menor del 70%.

Son datos de la "Actualización de la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 de importancia en salud pública en España", publicada este lunes por el Ministerio de Sanidad y que incide en que, además de la británica, las principales variantes de mayor impacto son la sudafricana (B.1.351) y la brasileña (P.1).

De la británica, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) subraya en el documento que ha sustituido de forma "rápida" las variantes previas, es la dominante en la mayor parte de los países europeos, pero también en otras localizaciones, como en Israel.

Es "más transmisible, probablemente más letal y no parece que el escape a la inmunidad sea importante", y su situación en España es "de diseminación amplia y ha aumentado rápidamente en las últimas semanas".

De esta forma, en once territorios, de los 16 de los que se disponen los datos, supone más del 70 % de todas las variantes y en 5, más del 90 %.

En concreto esas cinco comunidades son: Asturias (98,7 %), Galicia (95,3 %), Cantabria (95 %), Navarra (93,7 %) y Cataluña (90 %).

Las otras que están también por encima del 70 % son Baleares (81,8 %), Castilla-La Mancha (74,4 %), Comunidad Valenciana (78,4 %), Melilla (78,6 %), Murcia (72,2 %), País Vasco (76,2 %) y La Rioja (74 %).

Otras variantes

Por su parte, de la variante sudafricana se han detectado hasta la fecha tres casos esporádicos y 9 brotes -en los que el total de casos implicados era de 72 personas.

Dos de los brotes y dos casos esporádicos están relacionados con viajes a Tanzania (11 casos), Camerún (2 casos), Sudáfrica (1 caso) y Guinea Ecuatorial (1 caso), respectivamente, en tanto que en siete de los brotes (59 casos) y un caso esporádico no se ha podido identificar ningún vínculo con las zonas de alta prevalencia.

Cuatro de los brotes han sido detectados en un mismo municipio.

De la brasileña se han detectado 32 casos: 3 aislados y 7 brotes, con un total de 29 casos, de los que cinco estaban relacionados con viajes a Brasil, mientras que otro con un viaje a Venezuela.

Uno de los brotes -con 5 casos implicados- estaba relacionado con un viaje a Argentina, en tanto que un caso esporádico y 4 brotes -con 19 casos en total-, no ha podido establecerse vínculo epidemiológico con Brasil u otros países de la región.

Uno de los casos incluido dentro de uno de estos brotes es un caso de reinfección probable.

El documento destaca también otras variantes de interés (VOI), aunque se desconoce aún el impacto que puedan tener en la Salud Pública, pero "la combinación de mutaciones que presentan o su expansión a nivel local en ciertas localizaciones hacen recomendable el seguimiento de su situación epidemiológica en estos momentos".

- P.2 (Río de Janeiro): detectados dos casos esporádicos en viajeros procedentes de Brasil. Se ha detectado un brote familiar con tres casos positivos y un brote hospitalario con 9 casos, sin vínculos conocidos con Brasil.

- B.1.258 (expansión en República Checa y Eslovaquia): 18 casos secuenciados hasta ahora en 4 comunidades autónomas.

- B.1.525 (la nigeriana): en enero de 2021 se detectó un caso. Sin datos epidemiológicos.

- B.1.429 (la californiana): se han detectado 25 casos, de los que tres son esporádicos y 22 de tres brotes en una misma comunidad. En ninguno se han identificado antecedentes de viaje.

- C.16 (Portugal): Un caso confirmado. No se tienen datos epidemiológicos de este caso.

- A.23.1 (originada en Uganda): tres casos confirmados en una misma comunidad.