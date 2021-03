Los rebrotes provocan cancelaciones de reservas turísticas en Tarazona y Calatayud

Los rebrotes de coronavirus en Calatayud y Tarazona han provocado la cancelación de reservas en alojamientos de cara a esta Semana Santa y el sector está "expectante" ante las consecuencias que puedan tener en los visitantes de día.

"Los preocupantes datos sobre la incidencia acumulada en ambas localidades generan el lógico temor y preocupación y hay personas que han preferido anular", asegura el presidente de la Federación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur), Jesús Marco. En estas zonas estima que los alojamientos contratados no llegan al 40%. La limitación de la ocupación de las viviendas de turismo rural a convivientes también provocó cancelaciones y algunas de las de mayor tamaño no han abierto al no compensarles adaptarse a las nuevas normas anticovid.

El concejal de turismo bilbilitano, Jorge Lázaro, ve "lógica" esta reacción ante la situación sanitaria. Señala que en la oficina de turismo están atendiendo a muchos turolenses. En su opinión, la afluencia va a alejarse de los buenos datos de la Cincomarzada.

De la misma opinión es el gerente de la Fundación Tarazona Monumental, Julio Zaldívar, quien señala que están "expectantes". "El Pirineo es la brújula de Zaragoza y se va notar la apertura de los confinamientos provinciales. A lo largo de esta semana hemos recibido llamadas solicitando información, pero no creo que lleguemos a las 1.300 personas que en los tres días de la Cincomarzada pasaron por la Catedral", dice.

Cristina Calvo, que tiene dos alojamientos en San Martín del Moncayo, se encuentra con unos apartamentos con el cartel de completo entre el jueves y el domingo, mientras el hotel está a un 10% de ocupación. Una diferencia que atribuye a que las restricciones "han retraído al cliente de hotel".