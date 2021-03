Repollés dice que todos los mayores de 80 años habrán recibido dos dosis de la vacuna de la covid el 27 de abril

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, aseguró ayer que todos los mayores de 80 años habrán recibido la pauta completa, es decir, las dos dosis el 27 de abril y que unos días antes, el 12, se prevé comenzar con los grupos de 75 a 79 y de 61 a 65, en ambos casos con el sistema de autocita. Todo ello todavía con un número muy limitado dosis, ya que no es hasta el mes de junio cuando prevén poder inocular a unas 93.000 personas a la semana frente a las alrededor de 36.000 que se inyectarán en los próximos siete días. En este sentido, la titular de Sanidad recalcó en el pleno de las Cortes, tras ser interpelada por PP y Cs, que el programa se está "cumpliendo" y que su evolución siempre estará condicionada al número de vacunas disponibles.

"El objetivo es que en la tercera semana de agosto, el 70% de la población esté vacunada", puntualizó frente a las dudas de la portavoz de Cs, Susana Gaspar, quien incidió en que "ojalá se equivoque y que en septiembre le diga -en referencia a Repollés- que tenía razón". Asimismo, quiso conocer en qué punto se encuentra el programa de vacunación. La consejera detalló que tanto usuarios y personal de residencias como profesionales sanitarios de primera línea están ya vacunados, a excepción de nuevas incorporaciones o casos concretos. También lo está la práctica totalidad de los que no se encuentran en primera línea, los pertenecientes al grupo 3 de vacunación. Recordó que los que recibieron las dosis de Astrazeneca "todavía están pendientes de la segunda", puesto que se inocula a los 120 días.

No obstante, reconoció cierto retraso en la inmunización de los grandes dependientes, ya que al principio las dosis de Pfizer no se podían trasladar a los domicilios. Ahora ya está permitido y, en la mayoría de los casos, "se ha podido vacunar a uno de los cuidadores". La consejera confió que en la semana del 5 de abril, el 98% de los mayores de 80 años hayan recibido la primera dosis y que a todos les hayan administrado la pauta completa para el día 27. Así, a partir del 12 de abril se comenzará con los de 75 a 79 y de 61 a 65.

Respecto a los colectivos esenciales, explicó que los menores de 55 años ya habrán recibido la primera dosis la próxima semana y que se está comenzado a citar a los que van de 55 a 65 años. "El programa se está cumpliendo", recalcó ante las dudas suscitadas tanto por Gaspar como por la diputada del PP, Ana Marín, quien lamentó "los fallos producidos en el proceso". "No son causa de una falta de vacunas, son causa de una mala gestión y de una nula planificación", criticó. También aprovechó para pedir -más allá de la interpelación solicitada- información sobre el endurecimiento de las medidas de cara a la Semana Santa. Una pregunta a la que la consejera no contestó, criticando que esta no era la razón de su intervención.

Asimismo, Repollés especificó que a los mutualistas se les está inoculando al "mismo ritmo" que a la población general. "En el 061 se ha vacunado a personal sanitario y mutualistas, que están extremadamente agradecidos", recalcó. Como ejemplo -puntualizó- se volverán a desplazar a estas instalaciones para que en Jueves o Viernes Santo les inyecten la segunda dosis. "Las mutualidades no han tenido a bien colaborar con nosotros, pero eso no ha impedido que se siga vacunando", recalcó la consejera.