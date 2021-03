Pueblos en Arte recoge 17 testimonios de mujeres de Torralba de Ribota sobre la libertad

La Asociación Pueblos en Arte, afincada en la localidad zaragozana de Torralba de Ribota, ha impulsado la edición del libro 'Notas libres de lo público y lo doméstico', que cuenta con respaldo económico de la Diputación Provincial de Zaragoza. En este trabajo, realizado por tres integrantes femeninas de la entidad, se recogen 17 testimonios de vecinas del municipio con edades comprendidas entre los 87 y los 23 años recogidas desde septiembre de 2020 y siguiendo todas las precauciones sanitarias. Así, este pasado sábado se presentó en la propia localidad.

En esta obra, se incluyen también una veintena de collages, un cuaderno de recetas de cocina y una recopilación con canciones recomendadas por las propias vecinas. "Desde la asociación queríamos acercarnos y reforzar los vínculos con el entorno que nos rodea", explica sobre el origen de la iniciativa su portavoz, la artista Lucía Camón. En este sentido, detalla que el libro busca "recoger una reflexión sobre lo que ha sido la libertad para estas personas y cómo ha cambiado con el paso de los años, desde quien nació en la década de 1930 hasta la actualidad".

"Nos han abierto sus casas y nos han hablado de sus vidas: de sus recuerdos, de su generosidad, los objetos que han sido importantes para ellas", indica Camón. De esta forma, las entrevistas presenciales se articulaban a través de tres líneas generales: sus referentes, el trabajo y las relaciones interpersonales. "Les preguntábamos por quiénes fueron las personas que les aportaban fuerza y libertad, qué cosas les han hecho avanzar", indica la coordinadora.

Asimismo, en cuanto a lo que respecta a la formación de las entrevistas, Camón destaca que "nos han contado las posibilidades que tuvieron según su época y lo que les dejaron hacer o no". "Hay casos como el de una mujer cuyo sueño era ser enfermera y su padre no le dejó. Eso ahora nos suena extraño, pero hay que recordar que pasó", incide. También ahondan en las relaciones con otras personas: "Vemos desde quien paso de la tutela de su padre a la de su marido a quien se divorció o no se casó", relata.

"Queremos darle un valor a la vida y agradecemos mucho la confianza que nos han dado", subraya. Además, la parte de recopilación de recetas y canciones también se ha hecho de forma telemática. "Nos han ido enviando recetas, todas ellas muy fáciles, y canciones importantes para cada una: tenemos desde habaneras y coplas de cuando las madres iban a la fuente a coger agua, pasando por Rafael y David Bowie.

Por otra parte, la Asociación Pueblos en Arte también ha habilitado tres apartamentos, disponibles para residencias artísticas y alojamiento de mecenas. "Son espacios que la gente utiliza para trabajar y crear y quien también opta por venir a pasar unos días y apoyar a la asociación", explica Camón.