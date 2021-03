Josu Ternera niega haber participado en el atentado de la casa cuartel de Zaragoza

El histórico dirigente de la banda terrorista ETA, José Antonio Urruticoetxea, Josu Ternera, ha negado este miércoles por la mañana su participación en el atentado de la casa cuartel de Zaragoza, el 11 de diciembre de 1987. Ha leído su declaración en español y francés para negar que interviniera en el asesinato de 11 personas (seis de ellos menores) y considera que se le imputa de manera ilegal por otro sumario de la Audiencia Nacional, en el que se le acusa del delito de lesa majestad por el que Francia ya denegó su extradición.

La grabación de su declaración se ha realizado por videconferencia desde la Corte de Apelación de París, donde acudió a las 8.45 cuando empezó el acto judicial, y lo seguían desde el Juzgado de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional. No contestó a las preguntas del juez Ismael Moreno, ni del fiscal o las acusaciones particulares que llevan el abogado oscense Jorge Piedrafita (por la Asociación Española de la Guardia Civil) en nombre de dos afectados, y Carmen Ladrón de Guevara, en representación de la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) y el proceso de hizo con todas las garantías, al traducirse todo el acto en francés, euskera y castellano.

El juez Ismael Moreno llevó el acto judicial y antes de su declaración le leyeron el auto de diligencias indagatorias para informarle de la investigación sobre su participación en el atentado de la casa cuartel.

"Apenas ha prestado declaración durante diez minutos y prepararlo ha durado una hora y media porque los franceses han tenido que traducir todos los intervinientes en el acto. Ha sido todo muy garantista y el juez Moreno ha defendido que fuera de esta manera", ha manifestado el abogado Jorge Piederafita. "Ternera estaba más sano y con mejor forma física mejor respecto a las fotos de las últimas veces. Lo he visto fuerte, enérgico y hasta desafiante porque se ha presentado diciendo que se llama Josu Urruticoechea y ha dicho textualmente: Yo no he tenido nada que ver con el atentado de la casa cuartel", ha agregado.

Su abogado defensor Gonzalo Boye, recién nombrado y también defensor del expresidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, y el narcotraficante Sito Miñanco, no ha estado presente en el acto judicial y ha enviado a un letrado de su bufete. De hecho, su letrado defensor tampoco le ha realizado preguntas.

La base de la declaración era negar su participación en el atentado de la casa cuartel de Zaragoza en 1987 y considera que está siendo imputado de manera ilegal por la Audiencia Nacional al comparar este caso con el delito de lesa majestad por el que no se extradita.

"Para nosotros es muy bueno porque me da pie para pedir los informes de Inteligencia (de la Guardia Civil) que lo hace como jefe de la cúpula de ETA y la declaración de un etarra arrepentido, que es nuestra principal prueba, y llamar a los miembros del comando Argala (que cometió el atentado) y a Francicco Múgica Garmendia, Pakito", ha manifestado Piedrafita.