"Queremos seguir viviendo en nuestros pueblos, pero no hay trabajo"

Los vecinos de la comarca del Aranda han vuelto a clamar por el futuro de este territorio al que la “agónica” situación del sector del calzado, base de la economía de esta zona está causando el cierre de numerosas empresas y la consiguiente pérdida de población. Los organizadores, SOS Comarca del Aranda, aseguran que “las administraciones se han olvidado del Aranda”.

Más de 200 vehículos y 10 kilómetros de caravana, según la organización, han participado en la protesta para pedir ayudas a las instituciones con el objeto de que nuevas empresas se instalen aquí y evitar así la migración de los vecinos ante la falta de empleo.

“Soy de Jarque y actualmente vivo en Calatayud por trabajo, pero mi sueño sería regresar a mi localidad, me gustaría vivir en mi pueblo pero no hay trabajo en la zona”, lamentaba Clara Muñoz minutos antes de comenzar el recorrido de la caravana de protesta que ha arrancado en “El Arenal” de Illueca, un polígono que poco a poco ve como numerosas empresas van echando el cierre, tal y como recordaba Víctor Barcelona, “este polígono o el de Brea estaban llenos y ahora están prácticamente vacíos, comentaba con tristeza.

Algunos de los jóvenes que han participado en la marcha de protesta. P. L. R.

La comarca del Aranda ha perdido durante las últimas dos décadas más de 1.600 puestos de trabajo y algo más de 1700 vecinos censados, ante la falta de opciones de empleo que se están traduciendo en una alta tasa de envejecimiento de la población. “Tengo una autoescuela y los últimos años, se ha recudido entorno a la mitad los jóvenes que vienen a sacarse el carné, muchos de ellos ya viven fuera y se los sacan allí” explicaba José Manuel López, propietario de Autoescuela Bilbilis.

SOS Comarca del Aranda pide alternativas empresariales o industriales para el territorio que reviertan la situación, similares a las que se están formulando para otras comarcas o sectores en Aragón, como son las Cuencas Mineras o el sector del esquí en el Pirineo.

“Entristecida por ver como una zona rica poco a poco se va envejeciendo y cada vez viven menos personas, tenemos infraestructuras, servicios, turismo que no van a servir de nada, si la gente se va porque no hay trabajo, queremos que vengan nuevas empresas y tener un futuro en la comarca que nos ha visto nacer y crecer”, resumía Susana Pérez, vecina de Illueca y encargada de dar lectura al manifiesto ante las puertas de la sede comarcal donde se ha escenificado la muerte de la comarca del Aranda, con un ataúd y trece cruces (una por cada uno de los municipios que integran este territorio) que aseguran desde la organización que es el destino si no se toman medidas.

La caravana de coches para ilustrar la protesta. P. L. R.

En la protesta que se desarrolló sin incidentes participaron alcaldes y concejales de la comarca entre ellos, los de Illueca y Brea, principales localidades del Aranda y que se dejaron ver al final de la concentración respaldados por dirigentes de su formación, entre ellos, el presidente provincial de los populares en Zaragoza, Ramón Celma o el senador y alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda.