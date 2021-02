"Los pueblos de Aragón son sinónimo de calidad de vida"

La tienda, el bar, la entidad financiera… ¿Por qué es importante que los pueblos mantengan sus servicios?

Es imprescindible para que la población no tenga que abandonar el medio rural. Población que, en ocasiones, a pesar de tener los medios para desplazarse, por su edad ya no puede hacerlo. Desde Caja Rural de Aragón ofrecemos un servicio cercano y de proximidad al ciudadano. Si desaparecen los servicios, desaparece la población.

En la comarca del Aranda, una de las mas despobladas de Aragón, ¿qué papel juega su figura?

Lamentablemente, la situación en nuestra comarca no es como nos gustaría, pero todos y cada uno de los vecinos seguimos trabajando por nuestros pueblos. Yo misma nací en Jarque y decidí vivir aquí, en Brea de Aragón, junto a mi marido y mis hijas, con la esperanza de no tener que marcharnos nunca del medio rural. Considero que mi trabajo es importante para acercar a los vecinos los mismos servicios y productos que puedan tener en la oficina financiera de una gran ciudad. Pero, sobre todo, lo que más valoran mis clientes es la confianza y la cercanía, el poder ayudar a mantener sus negocios con líneas de financiación o mantener viva la agricultura con las campañas agrarias. No solo comercializamos productos, ofrecemos un asesoramiento. Siempre estamos disponibles para ayudar. Para mí y mis compañeros, nuestros clientes no son un número, tienen nombre y apellido, son relaciones personales que trabajamos en el día a día. Somos un equipo. Somos una familia.

¿Cómo es su rutina? ¿A cuántos pueblos atiende?

Como en todos los trabajos tengo una serie de labores rutinarias, pero cada día es una motivación nueva, ya que no hay dos iguales. Cuando un cliente entra por la puerta, las gestiones pueden ser tan diversas como contratar un seguro, realizar un ICO para una empresa de calzado, renovar una cuenta de crédito de una panadería, vender una cartera de valores o explicar a un cliente cómo funciona el cajero. Detrás de cada gestión hay un proyecto o una necesidad cubierta, que actúa como dique de contención contra la despoblación y dinamiza el territorio.

Además de la oficina principal en la comarca, que Caja Rural de Aragón tiene en Illueca, contamos con presencia física en otras tres localidades, Brea , Sabiñán y El Frasno, y damos servicio personalizado en otras que tenemos alrededor de estas poblaciones.

¿Qué acciones lleva a cabo Caja Rural para ayudar a fijar población?

El objetivo de la entidad es ofrecer el mejor servicio, ayudar a los negocios de la zona con líneas de financiación, ofreciendo productos como los tpv a los comercios locales o los seguros, facilitando gestiones por banca electrónica para estar también en la inmediatez de lo digital, llegando a cada uno de los particulares, realizando un asesoramiento personalizado. En resumen, poniendo toda nuestra cartera de productos y la experiencia de cada uno de los compañeros y compañeras que formamos este equipo para que cada proyecto salga adelante, para facilitar el mantenimiento de los ya existentes y que, entre todos, esta comarca tenga futuro.

Caja Rural está muy comprometida con el territorio, ¿por qué es tan necesario?

Son nuestros orígenes. Aquí empezó todo. Está claro que las ciudades son necesarias, pero los pueblos también. No podemos desaprovechar los recursos que tenemos, no solo somos agricultura, el medio rural es emprendimiento, turismo, industria, innovación… y ahora también salud. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que se puede hacer prácticamente de todo desde cualquier sitio, con las nuevas tecnologías y el apoyo de entidades como Caja Rural de Aragón. ¿Por qué no hacerlo desde el medio rural? Nuestros pueblos son sinónimo de calidad de vida y el Grupo Caja Rural siempre estará a su lado ayudando.

