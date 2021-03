Mayte Pérez: "Con la pandemia hemos visto la dimensión enorme de la Protección Civil"

Tras un año en el que la Protección Civil se ha multiplicado para hacer frente a la pandemia, la consejera de Presidencia del Gobierno aragonés Mayte Pérez, ha entregado este lunes, coincidiendo con Día Internacional de esta labor, las placas al mérito correspondientes al año 2019. Un acto sencillo que ha servido para reconocer también la "solidaridad" y la "entrega"· de profesionales y voluntarios durante estos meses en los que lucha contra la covid-19 ha revelado "la dimensión enorme de la Protección Civil", según ha subrayado Pérez.

Estos galardones se pospusieron en marzo de 2020 por prudencia a pocos días de decretarse el estado de alarma y los correspondientes al año del coronavirus se celebrarán más adelante. “Nos ha tocado gestionar catástrofes naturales como las borrascas Gloria y Filomena, que han puesto de manifiesto la cooperación de los sistemas de emergencias de la comunidad autónoma. Y también la pandemia, en cuyo final aún tenemos mucha responsabilidad que asumir”, ha apuntado la consejera, para también subrayar que en materia de protección civil "todos podemos formar parte de la solución".

La Agrupación de Voluntarios de Teruel, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cinca Medio, Technopark Motorland, la unidad aérea de la Guardia Civil con base en Huesca y ‘El Periódico de Aragón’, además de Manuel Izaguerri, el conductor de autobús que en mayo de 2019 salvó a una joven de 23 años de morir degollada por su pareja en Miralbueno, han sido los galardonados de esta edición marcada, como todo, por la crisis sanitaria.

Por otra parte, la consejera de Vicepresidencia ha anunciado que en el primer semestre de este año vera la luz un primer documento de la futura ley de emergencias que aspira a “actualizar y perfeccionar” el concepto de la protección civil. Ha reconocido que no es una "norma fácil", ya que tiene que englobar y aglutinar "protocolos de actuación, cadenas de mando y todas las administraciones e implicar también a los ciudadanos en la responsabilidad individual". El acto ha contado con la presencia de la directora general de Interior, Carmen Sánchez.

José Luis Martínez y Carlos Forniés han representado, respectivamente, a la Agrupación de Bomberos de Teruel, galardonada por su apoyo desinteresadao al servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento de la Diputación Provincial de Teruel y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cinca Medio, reconocida también por la labor altruista que realizan desde el año 2001. Forniés ha destacado que "sin todas las personas" que a lo largo de los años han formado parte de ella "no hubiera sido posible". Ha dedicado el premio a los "héroes invisibles" de las redes de voluntarios que durante la pandemia "se han volcado arriesgándose por lo demás" y "prestando su tiempo en primera línea".

A Technopark Motorland el Ejecutivo autonómico le ha agradecido su colaboración con la Academia Aragonesa de Bomberos en la formación de los intervinientes en emergencias y con la DGA en la organización del servicio preventivo del Gran Premio de Moto GP. Su director, Daniel Urquizu, ha subrayado que gracias a los dispositivos de seguridad se pueden desarrollar las diferentes competiciones y actividades

La unidad aérea de la Guardia Civil con base en Huesca, con casi 8.300 salvamentos llevados a cabo –casi uno al día de media- y 20.500 horas de vuelo, ha sido otro de los protagonistas. El general de División de la Guardia Civil, Carlos Crespo, ha apuntado seguirán trabajando "por la seguridad en la montaña" a la vez que ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad de los aragoneses".

Coincidiendo con sus tres décadas de vida, 'El Periódico de Aragón' ha recibido otro de los galardones por la difusión de las emergencias sucedidas en Aragón y de las recomendaciones y avisos emitidos por el 112 Aragón. Su director, Nicolás Espada, ha recordado que este medio siempre ha reflejado en sus páginas contenidos relacionados con "la prevención y la solidaridad" y ha alabado el "trabajo extraordinario" llevado a cabo este último año por las personas y entidades que velan por el bienestar y por la protección de los demás.

El último reconocimiento de la mañana ha rememorado una de esas historias de héroes ciudadanos que salvan vidas. La del chofer de autobús Manuel Izaguerri Sánchez que auxilió y salvó la vida en mayo de 2019 a Raquel, una joven de 23 años que a punto estuvo de morir degollada a manos de su pareja en Miralbueno. Cuando vio un vehículo mal aparcado, con la puerta abierta y de él salían unas piernas que se agitaban con fuerza no se lo pensó dos veces para detener el autobús y acudir corriendo a prestar su ayuda sin saber lo que iba a encontrarse. A ella y a su familia les dedicó el premio y a todos los que ese día "participaron" y "estuvieron al quite", consiguiendo así que Raquel "no sea un número más de las víctimas" por violencia de género.