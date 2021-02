Las residencias recibirán casi 4 millones para gastos derivados de la covid

Las residencias aragonesas recibirán del Gobierno central casi 4 millones para gastos derivados de la covid-19. Esta partida es la que le corresponde a la Comunidad de los 97 millones de euros que el Consejo Territorial de Servicios Sociales ha puesto sobre la mesa para destinar al tercer sector.

Así lo avanzó ayer la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, durante su comparecencia en el pleno de las Cortes, a petición del Partido Popular, para explicar la gestión y desarrollo de los servicios sociales respecto a los fondos europeos para la recuperación. Según precisó, esta partida de 97 millones no está aún aprobada, por lo que su distribución tampoco es firme.

La diputada popular Marián Orós, que también le preguntó sobre los plazos para presentar el plan de infraestructuras para la residencias y la concertación de plazas, recordó en una de sus intervenciones que la residencias han incrementado un 30% sus costes como consecuencia de la pandemia.

Los fondos europeos, el Departamento tiene previsto recibir 33 millones de los React-EU, volvieron a ser motivo de confrontación. Orós reprochó a la consejera del ramo que no se está "acompañando" a ninguna entidad para elaborar proyectos que sean "financiables" y criticó la falta de "asesoramiento y coordinación". En la réplica, Broto aseguró que junto a la consejera de Presidencia se han reunido con representantes del sector y que no quiere dar "falsas expectativas" hasta que se tengan las líneas de trabajo. Apuntó que ya hay algunas propuestas "muy interesantes". También le afeó al PP que no aprobara en el Congreso la convalidación del decreto ley de gestión de estos fondos.