El fiscal Javier Zaragoza luchará contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, dictó la semana pasada un decreto por el que ha encargado al fiscal aragonés Javier Zaragoza Aguado (Alcorisa, Teruel, 1955), titular en la sala del Tribuna Supremo, funciones de refuerzo en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en el área territorial del Campo de Gibraltar y zonas aledañas.

El fiscal, conocido por su participación en el juicio del ‘procés’ en el Supremo, acumula más de veinte años en la lucha antidroga, sobre todo en Galicia, como la Operación Nécora en 1990. Se considera que puede asesorar a los compañeros de la zona junto a la Policía y la Guardia Civil en la batalla contra la violencia y la corrupción que se ha adueñado del sur de Cádiz.

Esta decisión de la fiscal general, que ha encargado a Zaragoza «una delegación» como «una encomienda directa y conforme a sus instrucciones y directrices» provocó el pasado lunes una protesta del fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña, quien presentó un escrito con su discrepancia respecto a esta designación al considerar que es «ilegal e improcedente».

Fuentes de la Fiscalía General del Estado señalaron que esta protesta va a seguir su «curso ordinario» para que Dolores Delgado pueda responderle. El fiscal jefe señaló que su protesta no es «personal» y que ya se amplió la plantilla en la Fiscalía de Algeciras y Cádiz recientemente.

Otras fuentes fiscales consultadas indicaron que la decisión obedece a la gran experiencia de Javier Zaragoza en la lucha antidroga de un hombre que ingresó en la carrera fiscal en 1982 como teniente fiscal en Guipúzcoa y al poco tiempo pasó a la Fiscalía de Madrid y a la Fiscalía Antidroga.

El fiscal aragonés, premio Aragón en 2019, participó en la Operación Nécora junto con el juez Baltasar Garzón contra el narcotráfico en Galicia que provenía del contrabando del tabaco. Entre otros jefes de la droga cayó Sito Miñanco. El proceso llevó a un gran juicio celebrado en 1994, con 30 condenados (de 6 meses a 24 años) y 15 absueltos. La operación frenó la delincuencia en la zona y generó una movilización popular contra los ‘narcos’.

La fiscal general Dolores Delgado, que trabajó con Javier Zaragoza en su etapa posterior a su paso como fiscal antidroga en la Audiencia Nacional, considera que su nombramiento se ciñe a «fiscal delegado» para desarrollar esta labor «en cooperación» y «sin menoscabo de las funciones que en esta materia tienen la Fiscalía Especial Antidroga y las fiscalías territoriales de la zona, con las que mantendrá la necesaria coordinación».

Pero el fiscal antidroga, José Ramón Noreña, critica que no le han comunicado esta decisión de Dolores Delgado y solo le remitieron «una copia al correo electrónico particular de su secretaria». «Ignoro totalmente el ‘iter’ seguido para la adopción de la designación hecha en el citado Decreto, del que no consta ningún número de registro, ni indicación de los posibles recursos que caben contra dicha decisión», apunta Noreña, y añade que en todo caso no solo se designa a Zaragoza sino que se añaden «unas órdenes imprecisas» de coordinación entre el designado y la Fiscalía Especial.

Fuentes de la Fiscalía apuntaron que la situación en el Campo de Gibraltar es «más dura y complicada» que la situación vivida en Galicia en los años 90, por lo que la decisión del refuerzo del fiscal Javier Zaragoza obedece a su apoyo debido a la experiencia que acumula. Esto no le dejaría fuera de su puesto en el Tribunal Supremo y también seguiría llevando el caso del ‘procés’, por el referendum ilegal en Cataluña.

El fiscal no fue elegido en octubre pasado al frente de la sección penal del Tribunal Supremo, a la que también se presentó junto a Consuelo Madrigal y Jaime Morenes (los tres fiscales en el juicio del procés) y fue designado Javier Huete.