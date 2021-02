Teatro frente al 23-F

Los adolescentes de las últimas generaciones de nuestro país apenas llegan a la lección dedicada al golpe del 23-F, que está casi al final en el libro de Historia y les coge a punto de preparar la Evau. Hoy se cumplen 40 años de aquel episodio de la Transición española que dirigieron el teniente general Milans del Bosch, destinado en Valencia, el teniente coronel Antonio Tejero, que asaltó el Congreso, y al general Alfonso Armada, al que proponían como presidente del gobierno para sustituir a Adolfo Suárez (ese mismo día tomaba posesión su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo, de la UCD).

Aunque los líderes del golpe de Estado fueron condenados por el Tribunal Supremo a 30 años de cárcel, la intrahistoria siempre quedó en la nebulosa de lo que pudo llegar a ser. La respuesta del rey Juan Carlos inclinó a la mayoría de las capitanías militares, que optaron por obedecerle aunque no eran de la misma línea.

Este episodio se vivió con tensión en Zaragoza, donde el vicepresidente Gutiérrez Mellado, a quien un golpista intentó derribar cuando el militar quiso frenar el golpe en el Congreso, había nombrado al general Luis Pinilla como director de la Academia General Militar. «Me nombró porque conocía el riesgo de golpe y quería que estuviese pendiente. Sabía que el ambiente de la Academia no era trigo limpio y yo era un defensor de la Constitución», me contó Pinilla, con 79 años, poco antes de morir. Y lo cumplió. El director de la AGM frenó el golpe, frente a la División Acorazada Brunete en el campo de maniobras en San Gregorio y el peligro que tenía. Hasta autorizó a los músicos militares para ir al Teatro Principal y tocar la zarzuela ‘Los gavilanes’, que fue un símbolo.