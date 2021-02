Los profesionales de los centros de salud pueden vacunar a los ancianos en sus pueblos siempre que las dosis estén justas

Para los mayores de 80 años, desplazarse a su centro de salud de referencia en una población diferente a la que residen para vacunarse contra la covid llega a convertirse en un serio contratiempo. Y eso a pesar de que puedan contar con el servicio de Cruz Roja o los vehículos de su comarca para hacer el viaje si no hay ningún familiar que les acompañe. Además, algunos alcaldes de pequeñas poblaciones quieren evitar que los ancianos salgan del pueblo en el que han pasado toda la pandemia y se expongan a riesgos innecesarios.

Los centros de salud, según confirmaron este miércoles fuentes del Departamento de Sanidad, pueden organizarse para acudir con las vacunas a estos núcleos rurales siempre y cuando no vayan a sobrar dosis. A día de hoy, los viales no pueden moverse una vez que se abren y se preparan las dosis. También se está pendiente de que la Agencia Europea del Medicamento autorice las condiciones de movilidad de la vacuna Pfizer una vez reconstituida.

El centro de salud turolense de Mas de la Matas ya tiene preparadas sobre el papel las posibles rutas, pero está a la espera de recibir la autorización oficial para poder empezar la semana que viene a trasladarse a las poblaciones. De él dependen más de una docena de localidades dispersas entre sí y con una población muy envejecida en la que hay unos 350 vecinos que superan los 80 años.

"Hasta ahora las personas mayores han vivido como en una jaula de cristal y lo importante es seguir protegiéndolos lo máximo posible, que salgan de su entorno lo indispensable", asegura la médica y coordinadora del centro, Pilar Borraz.

Allí donde es necesario, porque el consultorio local es pequeño o no reúne condiciones, los Ayuntamientos les han facilitado otros espacios para poder utilizarlos. "Les hemos pedido que nos pongan una camilla y un desfibrilador, que aquí tienen en todos los pueblos, para que puedan estar los 15 o 20 minutos en reposo". En las aldeas en las que viven menos de seis ancianos (el número de dosis que salen de un vial) se trasladarían a la población más cercana. De momento se vacuna en las instalaciones de Mas de las Matas.

En el centro de salud de Ejea de los Caballeros se ha citado para este jueves a 65 personas de más de 90 años para inmunizarles entre las 14.00 y las 16.00. Su coordinadora, Raquel Llera, reconoce que mientras no reciban más viales "no hay margen de maniobra suficiente" para trasladarse a los pueblos, aunque es una posibilidad que ve con buenos ojos. De hecho, este jueves se han encontrado con que el servicio de transporte de Cruz Roja no cubre toda la franja horaria de la vacunación "por lo que estamos solicitando una posible ampliación de su horario u otra alternativa".

"Lo mejor es evitar desplazamientos"

El alcalde del municipio zaragozano de Chiprana, Francisco Javier Nicolás, es uno de los que regidores que ha planteado a Sanidad que los mayores de su municipio no tengan que desplazarse a Caspe, a ocho kilómetros de distancia, para vacunarse. Por ello remitió una carta a la consejera Sira Repollés en la que ofrece habilitar el pabellón para facilitar el proceso, ya que hay muchas personas dependientes en este municipio que tiene algo más de medio millar de habitantes.

"Desde el Ayuntamiento creemos que sería mejor hacerlo así para prevenir y para evitar desplazamientos innecesarios", insiste Nicolás. "Parece que para en los viajes podrían utilizarse las furgonetas de transporte de mayores de la comarca, pero pensamos que siempre sería mejor evitar los traslados y así posibles focos de contagio", añade el alcalde. Algunos vecinos ya han sido citados para acudir a Caspe. "Todavía no tenemos una respuesta, pero sabemos que el tema se está valorando con interés desde Sanidad", concluyó.