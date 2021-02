Nuevo paso en la vacunación

Con las primeras inyecciones que se pusieron ayer a mayores de 80 años en los centros de salud, la campaña de vacunación masiva contra la covid-19 entra en Aragón en una nueva fase. El proceso continúa yendo en España demasiado lento, principalmente por la falta de dosis suficientes, pero este nuevo paso permite abrigar la expectativa de que, una vez protegidas las personas de edad más avanzada, se irán reduciendo los efectos más dramáticos del virus.

La vacunación avanza todavía a un ritmo demasiado lento no solo en nuestra Comunidad y en el conjunto de España, sino en general en la Unión Europea, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, el Reino Unido o Israel, donde el proceso va mucho más rápido. La experiencia de esos países más adelantados indica que las vacunas, incluso lejos todavía de alcanzarse la inmunidad de grupo, pueden producir pronto un significativo descenso de las hospitalizaciones y las muertes por covid. De manera que la nueva fase que se inició ayer en Aragón, que busca inmunizar a todos los mayores de 80 años que viven en domicilios particulares (la mayoría de los alojados en residencias ya han recibido los dos pinchazos), debe completarse cuanto antes y cabe esperar que sirva para contener los peores efectos de la enfermedad. Aragón, al igual que otras comunidades, hace preparativos para poder aplicar masivamente la vacuna cuando se reciba un mayor número de dosis, pero de momento los viales siguen llegando en cantidades insuficientes. Hasta que las farmacéuticas no proporcionen un flujo más intenso la campaña de vacunación no alcanzará la velocidad de crucero necesaria para que pueda completarse en los próximos meses. En todo caso, el objetivo de proteger primero a los más vulnerables es el correcto y hay que aprovechar todos los medios de los que se pueda disponer para conseguirlo en poco tiempo.