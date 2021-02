UGT Aragón no participará en ninguna decisión sobre la propuesta de modificación del calendario escolar

FeSP UGT Aragón rechaza la propuesta de modificación "unilateral" y "precipitada" del calendario escolar 2020-2021, por no haberse producido "ninguna negociación al respecto" por lo que no participará en ninguna decisión sobre dicha propuesta. Será así, según el sindicato, "mientras no se produzca un verdadero proceso de negociación con las partes afectadas".

La Resolución de la Directora General de Planificación y Equidad supone, "en la práctica, una modificación de las condiciones de trabajo del personal docente y no docente del sistema público educativo de la comunidad autónoma de Aragón. Entendemos que debería existir un proceso de negociación previo en los distintos ámbitos previstos para ello", subrayan desde el sindicato.

"La propia decisión de suspender la actividad lectiva no supone, y en la práctica así fue, la suspensión de la actividad laboral completa y, además, no tiene las mismas repercusiones en todos los colectivos afectados por la misma: docentes, personal de administración y servicios, servicios externalizados", sostienen.

En definitiva, UGT subraya que "la modificación del calendario escolar, que entendemos pretende paliar los negativos efectos en el alumnado de la pérdida de dos días de clase, no puede realizarse de esta manera ya que puede vulnerar el legítimo derecho de los trabajadores a la negociación colectiva"