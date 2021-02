Dos institutos, uno de Teruel y otro de Alcañiz, no recuperan la presencialidad

El próximo lunes todos los alumnos de la Comunidad de 3º y 4º de la ESO y de 1º de Bachillerato regresarán a las aulas con normalidad, dejando atrás la enseñanza semipresencial, a excepción de los estudiantes de dos centros de secundaria: el IES Bajo Aragón de Alcañiz y el Santa Emerenciana de Teruel.

La complicada situación sanitaria que se vive en ambas localidades ha llevado al Departamento de Educación a hacer una "excepción" con estos dos institutos hasta que se reduzcan los contagios, confirmó este jueves el consejero de Educación, Felipe Faci. En la Comunidad hay alrededor de 200 centros de secundaria y en estos momentos más del 90%, según Faci, ya han retornado a la presencialidad.

No se ha fijado un plazo para el regreso diario a las aulas, sino que se hará un "seguimiento" de la evolución de la pandemia hasta que la situación se "normalice" para determinar cuándo están en disposición de recuperar la docencia con todo el alumnado en clase. A finales de la semana pasada no constaba en los datos oficiales de la DGA que hubiera ninguna aula cerrada en alguno. No obstante, Faci apuntó que en el instituto alcañizano hay alumnos confinados y "lo mejor es esperar".

En el caso del Santa Emerenciana, los trabajadores, docentes y no, hicieron pública una carta hace unos días en la que expresaban su "temor" por los "serios" problemas de falta de espacio. Tienen 38 grupos de alumnos muy numerosos y comparten edificio con la Escuela Oficial de Idiomas. Hasta el punto de que un grupo de 26 chicos tendría que pasar las seis horas lectivas en un aula de 35 metros cuadrados. Además, según explicaban, en cuanto se cierra unos minutos la ventana se alcanzan concentraciones de CO2 superiores a 1.200 partes por millón (ppmm), muy por encima de las 700 que se consideran aceptables.

La vuelta a la presencialidad en estos tres cursos, justo casi cuando se cumple un año desde del estado de alarma, sigue suscitando opiniones dispares. Aún así, Faci insistió en que su Departamento ha estudiado las necesidades planteadas por aquellos que tenían dificultades, principalmente por falta de profesorado y espacios, y se han buscado soluciones, aunque no especificó cuáles ni aludió a ningún caso concreto.

El tema que sigue en el aire es cuándo se recuperarán los dos días lectivos que se perdieron por el cierre de los colegios por la borrasca Filomena. Faci aseguró que la semana que viene la DGA trasladará al Consejo Escolar una propuesta.

De momento, el Ayuntamiento de Alcañiz solicitó este jueves que los próximos 11 y 12 de febrero sean lectivos en los centros educativos del municipio. Como venía sucediendo en los últimos años, el jueves lardero y el viernes posterior eran festivos en el calendario escolar de este curso. Todos los grupos políticos municipales coincidieron en que es necesario hace un esfuerzo para reducir los contactos sociales y, por lo tanto, las posibles fiestas.

Una recomendación que trasladarán al Consejo Escolar municipal, que se reúne hoy, y que es el organismo competente para fijar los festivos para su posterior elevación al Gobierno de Aragón. El consejero de Educación avanzó que apoyarán la iniciativa.

Los dos primeros másteres de FP echan a andar con 16 alumnos

Los dos primeros másteres de Formación Profesional (FP) o, lo que es lo mismo, los programas de especialización para titulados de Formación Profesional de grado superior del Campus Digital A.0, han echado a andar este curso con 16 alumnos. Con diez estudiantes cuenta el de jefe de equipo en la industria del automóvil altamente automatizada y con seis el de Transformación digital: internet de las cosas.

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, acompañado por el director general de Innovación y Formación Profesional, Toni Martínez, mantuvieron ayer un encuentro en el centro Los Enlaces de Zaragoza con los responsables de los clústeres de Automoción (CAAR) y de empresas TIC (Tecnara), Benito Tesier y Víctor Vidal, respectivamente, para valorar su funcionamiento y futuro. Ambos se han implantado en modalidad dual, de tal forma que los estudiantes combinan las horas lectivas con la actividad laboral en las empresas implicadas en el proyecto.

Faci subrayó que esta iniciativa, que se ha anticipado al diseño de estos estudios por parte del Ministerio de Educación, se ha puesto en marcha a pesar de la pandemia. Recordó que la tasa de abandono escolar prematuro (los que no llegan a titularse en ESO o lo hacen pero no continúan sus estudios) ha disminuido en Aragón en los últimos cinco años de un 20% a un 14%. Los responsables de ambos clústeres coincidieron en que las plantas aragonesas y ambos sectores necesitan profesionales cualificados y que la Formación Profesional es una enseñanza flexible que se puede adaptar a las necesidades del mercado laboral.