Educación abre la mano a ayudar a los centros que no ven viable retomar la presencialidad

El Departamento de Educación estudia las necesidades planteadas desde los centros educativos que todavía no han podido regresar a la presencialidad en todos los niveles y no descarta dotarles de recursos adicionales si así fuera necesario, aunque de momento no se ha tomado ninguna medida en este sentido. De hecho, las asociaciones de directores de las tres provincias aragonesas están consultando a sus afiliados si han recibido alguna ayuda extra para que los alumnos de 3º y 4º de la ESOy 1º de bachillerato acudan diariamente al aula, en lugar del sistema de días alternos que estaba en vigor hasta hace un mes.

Hasta ahora –puntualizaron fuentes de Educación– todos los institutos han recuperado la presencialidad contando con los espacios que tenían disponibles en sus propios centros. Actualmente, quedarían menos de 40 por recuperar las clases diarias en todos los niveles. De ellos, 25 ya confirmaron que las pondrían en marcha y alrededor de una quincena todavía estarían pendientes de cómo llevar a cabo este proceso.

En estos casos, la Consejería no descarta, si fuera necesario, contar con espacios alternativos o reforzar el cupo de profesorado. Ya lo adelantó el consejero de Educación, Felipe Faci, en el último pleno de las Cortes de Aragón, en el que indicó que se acompañará a los centros para encontrar alternativas a sus dificultades y contarán con "los recursos adicionales, como tiene que ser".

El regreso a la presencialidad total era una necesidad para los alumnos y las familias, sin embargo, la dificultad para mantener la distancia de seguridad provocó algunas quejas entre los equipos directivos que, además, veían con preocupación cómo se expandía la pandemia por cada rincón de la Comunidad.

Mientras que hasta 90 institutos lo habían pedido durante el primer trimestre; otros han tenido que hacer verdaderos malabares para adecuar las instalaciones. "Nosotros hemos vuelto, pero hay grupos que no pueden mantener la distancia de seguridad", detalla Eva Bajén, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Enseñanza Secundaria de Zaragoza (Adizar) y también directora del IES Cinco Villas.

Explica que algún compañero, aprovechando el ascenso de las temperaturas, ha bajado al patio a dar la clase. Para este regreso, al igual que la mayoría de los institutos, han tenido que readaptar el plan de contingencia. "Volvimos con mayores restricciones que, de momento, todos los alumnos están cumpliendo", puntualiza.

Respecto a la propuesta de instaurar un horario vespertino, Bajén considera que se trata de un "imposible". Destaca que los espacios "son los que son". Además, sin una mayor dotación de profesorado, tampoco sería posible dividir los grupos para asegurar la distancia dentro de aquellas clases que no cuentan con suficientes dimensiones.

Denuncias a los comedores

La Inspección de Trabajo ya ha resuelto las denuncias presentadas en trece comedores escolares al inicio del curso, dando la razón a UGT, quien denunció la falta de dotación de equipos de protección individual para las monitoras. Tampoco, recalcaron, se habían establecido medidas de carácter colectivo como "la distancia de seguridad, contar con espacios más amplios o la limpieza". Trabajo ha iniciado procedimientos sancionadores a una parte de las empresas y a otras les ha requerido el cumplimiento de las medidas. Para ello, es necesario el apoyo de la autoridad sanitaria, por lo que desde la sección sindical instan a que se vigile y controle esta cuestión.

Por su parte, desde CHA pidieron al Ministerio de Educación y FP que acelere los plazos para la entrega de ordenadores y tabletas a los centros escolares de Aragón. "Muchos hogares necesitan estos dispositivos para salvar la brecha digital, tanto por motivos económicos como por la diferencia de conexiones que siguen existiendo entre el medio rural y el urbano", puntualizó la secretaria general Isabel Lasobras.