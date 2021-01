Más del 80% de los centros han recuperado la presencialidad en 3º y 4º de la ESO y 1º de bachillerato

A falta de diez días para que se cumpla el plazo dado por el Gobierno aragonés para que los alumnos de 3º y 4º de la ESO y de 1º de Bachillerato regresen con normalidad aulas, más del el 80% de los institutos y centros ya han recuperado la presencialidad. Este es uno de los datos que ha dado a conocer este jueves el consejero de Educación, Felipe Faci, en el pleno de las Cortes de Aragón en el que ha contestado a varias preguntas sobre el retorno a las aulas y el cierre de los centros de enseñaza con motivo de la borrasca Filomena.

De los alrededor de 200 centros de enseñanza secundaria que hay en la Comunidad, ocho de cada diez ya han dejado atrás la fórmula semipresencial con turnos, es decir, mitad del grupo acudía al aula y la otra mitad se quedaba trabajando en casa, con la que comenzó el curso. Faci también ha destacado que durante el primer trimestre hasta 90 solicitaron retomar la presencialidad, aunque a finales del año pasado solo a un 20% (unos 40 centros) funcionaban con normalidad con el beneplácito de Educación al ubicarse en zonas rurales y contar con un bajo índice de alumnado.

Ante estas peticiones, a las que se sumaban también las demandas de las familias, el consejero ha reconocido que, como le "corresponde", soportó "la presión" para "no crear agravios comparativos y tensiones" entre los distintos centros hasta que se ha considerado que era el momento adecuado para que todos restablecieran la presencialidad.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha calificado de "irresponsabilidad" que en la orden de Educación que regula este retorno a las clases se haya "obviado" la necesidad de preservar la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros que, el pasado agosto, se consideraba una de las medidas básicas de prevensión sanitaria contra los contagios. Asimismo le ha reprochado que la falta de "planificación" por parte del Departamento y que haya institutos que siguen denunciando la falta de espacio y a los que no se dan soluciones.

En esta misma misma línea, el portavoz de Ciudadanos, Carlos Trullén, ha llamado la atención sobre "algunas contradicciones", como la desaparición de la necesidad de mantener la distancia social, y las "idas y venidas" con la ventilación.

Unas críticas ante las que Faci ha vuelto a defender, como ha venido haciendo en los últimos meses, que los centros educativos han demostrado ser unos lugares "seguros y de bajo riesgo" gracias al "trabajo" que se viene haciendo en ellos y a la "responsabilidad" de los alumnos a la hora de cumplir las normas.

Acerca de los institutos que todavía no han vuelto a la presencialidad total y presentan problemas de espacios ha recalcado que el Departamento les está "acompañando" para encontrar alternativas a sus dificultades y que contarán con "los recursos adicionales, como tiene que ser", aunque no ha aportado ninguna cifra concreta sobre, por ejemplo, la necesidad o no de reforzar plantillas con más docentes. Sobre la posibilidad de dar clases en los institutos por las tardes ha recordado que no es una alternativa "novedosa" y que la organización de un horario vespertino ya se planteó a principios este atípico curso.

