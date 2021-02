Olona subraya que la orden para la campaña de la fruta pretende que se cumpla "la legislación vigente"

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha subrayado que la orden que ha preparado su Departamento -junto con los de Economía y Sanidad- para la campaña de la recogida de la fruta pretende incidir en que se cumpla "la legislación vigente".

Dicha orden, que se emitirá en los próximos días, establece medidas de control en el ámbito de la seguridad y salud. El objetivo es evitar la propagación del coronavirus durante la próxima campaña.

"Lo que significa esa orden es que se cumpla la legislación vigente de aplicación, lo cual creo que no es exigir demasiado. Se admite y se viene diciendo, y así es, que la mayoría de los fruticultores cumplen estas exigencias, pero al decir la mayoría se constata, y queda claro, que hay una minoría que no lo cumple", ha dicho en declaraciones a Europa Prss.

Por ello, ha apuntado que la orden va destinada "a asegurar que esa minoría, que tiene que mejorar en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad y salud, cumpla". En este punto ha aseverado que "no es mucho pedir", dado que no se pide "nada extraordinario".

El único aspecto que ha considerado que tiene "un nivel de exigencia adicional" es que los empleadores tendrán que hacerse cargo de garantizar el alojamiento de las personas desplazadas para trabajar en la zona, no solo de los temporales. "Creo que es algo que está absolutamente justificado en una situación de crisis sanitaria".

"En la medida que un empleador que contrata personal desplazado, que está viniendo de fuera de Aragón e incluso de otros países, pues la orden sí que deja clara la exigencia de que se tiene que hacer cargo. Tampoco es una exigencia del otro mundo, la mayoría lo hace, se trata de que también lo haga esa minoría que no, que se responsabilice del alojamiento de sus propios trabajadores desplazados".

Joaquín Olona ha mencionado que el Gobierno de Aragón también busca que hasta las zonas donde se produce la campaña de la fruta sólo vaya el personal necesario y "en las debidas condiciones de contratación y alojamiento". Por lo que ha pedido que no se haga ningún tipo de llamamiento "ni directo ni indirecto" a que acuda gente que no se requiera.

"El año pasado se llegó a hablar de que eran necesarias 60.000 personas para la campaña, este año ya se ha hablado de 30.000, esas cifras son absolutamente disparatadas y no tienen nada que ver con la realidad. Estimamos que en la parte máxima de la campaña, en julio y agosto, no harán falta más de 15.000 trabajadores".

Por lo tanto, ha considerado que no hay que sobrevalorar la capacidad de trabajo del sector y evitar llamamientos que provoquen la llegada de personal al que no se le puede dar trabajo. "Creo que estamos exigiendo lo que es exigible desde el punto de vista de la legalidad y que, por lo tanto, no debe haber ningún problema para cumplirlo. De hecho, insisto, la mayoría lo cumplen sin ningún problema, se trata de que la minoría también lo cumpla".

En este contexto, y preguntado por las críticas que ya se han lanzado a esta orden por parte de algunas organizaciones agrarias y alcaldes de la provincia oscense, ha opinado que es "un poco atrevido" valorar una orden que han anunciado, que están explicando pero que aún no se ha publicado.

"Aunque, desde luego, su publicación se va a producir en los próximos días, creo que antes de valorar una orden, aunque lo estamos explicando, se debe leer", ha apostillado.