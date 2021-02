Vicente Aupí: "A pesar del calentamiento global, las heladas extremas volverán"

¿Le sorprende el éxito mediático de la expresión ‘Triángulo de hielo’ que usted acuñó para definir la zona más fría del país, entre Teruel, Calamocha y Molina de Aragón?

No. Este término tenía popularidad en el mundillo de la meteorología porque los datos son reveladores, pero con la ola de frío que siguió a la borrasca Filomena esa expresión se extendió a pie de calle. Han ayudado mucho las televisiones y las redes sociales.

¿Cuáles son esos datos reveladores?

El récord de 1963 de 30 grados bajo cero en Calamocha parecía un registro de un pasado remoto y se ha demostrado que estas olas de heladas extremas se puedan repetir. Tras Filomena, se ha llegado a 27 grados bajo cero en Villarquemado y Torremocha y a 21 grados negativos en Teruel.

¿Su expresión se puso de moda?

Sí. Ayuda a entender que el polo del frío, situado entre Teruel, Molina y Calamocha, forma, casualmente, un triángulo. Es una referencia geográfica que resalta esta peculiaridad climática.

¿Cuáles son las condiciones que se dieron tras Filomena para alcanzar esas heladas extremas?

Como en los grandes episodios de frío del siglo XX, hacen falta tres ingredientes mágicos: suelo nevado, cielo completamente despejado y viento en calma. El Triángulo se caracteriza porque esto sucede con más frecuencia que en ningún otro lugar de España. Es como cuando se destapa un puchero, que la sopa se enfría.

¿Con qué frecuencia se repite este fenómeno en este Triángulo?

Desde finales del siglo XIX a la actualidad, he contabilizado más de un centenar de episodios en los que se han dado las condiciones para grandes heladas tras temporales de nieve.

Aunque nieva en muchos sitios que se quedan con cielos despejados y en calma y no llegan al frío del Triángulo, ¿por qué?

Influye la orografía abierta y llana, que facilita la pérdida de calor y las heladas, que son más de 100 al año. Ayudan la altitud y la sequedad del aire.

¿Contradicen estas heladas extremas el calentamiento global?

No. El calentamiento global eleva las temperaturas medias e influye en que el periodo de retorno de las olas de frío es más largo, pero no significa que no vayan a volver y, una vez que llegan, pueden ser intensas. Hace dos décadas que no había un episodio de heladas como el de Filomena, mientras que a mediados del siglo XX se daban cada cuatro o cinco años. En enero llegamos a 27 grados bajo cero y el valor famoso de los 30 bajo cero de 1963 se puede batir.

¿Por qué, nacido en Valencia, decidió vivir en Torremocha, en pleno Triángulo de hielo?

Nací en Valencia, pero mi madre es de Torremocha. Mis raíces son turolenses. Vine a vivir aquí por motivos personales hace 15 años, pero mi observatorio data de 1985.

¿El frío extremo le sedujo como aficionado a la meteorología?

Evidentemente. El clima me ha interesado desde joven. Con 20 años descubrí que los récords oficiales de frío están en Calamocha, con -30 grados, y no me lo creía. Decidí investigar y me di cuenta de la singularidad climática de esta zona, y por eso monté la estación meteorológica de Torremocha.

¿El frío puede ser bello?

Sí. El tirón del Triángulo en los informativos me demuestra que el frío, quizá por la belleza de los paisajes nevados, tiene mucho tirón popular. Con Filomena, ha dado unas postales de Teruel espectaculares.

Pero es también un gran limitador para el desarrollo.

Por supuesto. La agricultura tiene que adaptarse al clima. Tenemos una peculiaridad climática que también puede dar oportunidades, como la nieve y el turismo del frío. Somos el pulmón de Valencia y tenemos que aprovecharlo. Aunque a nadie nos gusta pasar frío, genera una belleza invernal de un valor excepcional.