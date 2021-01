Barbastro celebrará su tradicional feria de la Candelera con los comercios locales

Barbastro no pasará por alto este 2 de febrero y celebrará su tradicional feria de la Candelera, que se vendrá desarrollando así desde hace 509 años. No lo hará como es habitual con las calles repletas de gente y de visitantes, ya que no habrá puestos en las calles por la pandemia. Por el contrario el área de Desarrollo del Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios de Somontano de Barbastro hacen un llamamiento a los ciudadanos a que frecuenten los 200 comercios de la ciudad que ofrecerán precios especiales ya desde este sábado.

El martes, festividad de la Candelaria o Candelera, la ciudad celebrará esta jornada lúdica donde el comercio local muestra músculo, y lo hará con el acto emblemático de la bendición de las velas y caretas en la Catedral para su reparto entre la ciudadanía. En lugar de en la plaza del Mercado como era habitual, el Grupo Tradiciones llevará las candelas y las caretas a los centros asistenciales. Asimismo el comercio también las repartirá, al igual que se podrán adquirir en el popular ‘carré’, icono de la actividad comercial de la capital del Somontano. Las caretas serán este año unos recortables con la imagen de la reina Germana de Foix y un bufón. En su anverso se explica la historia de esta feria.

El área de Desarrollo ha optado por recreaciones para dar realce a la cita. Así a las 12.00 se leerá en la plaza del Mercado el privilegio real que la reina Germana de Foix , segunda esposa de Fernando el Católico, concedió a Barbastro para celebrar esta feria en 1512. De 11.00 a 18.00 en esa misma plaza habrá una muestra de arqueogastronomía en la corte de Germana de Foix, con indumentaria y atrezzo del siglo XVI. Y en la plaza del Mercado acamparán las tropas del rey Fernando El Católico. Para dar ambiente de feria, habrá blasones, banderolas con distintivos de época propios de esta celebración.

En el Paseo del Coso a las 13.00 se sorteará entre 70.000 boletos una moto eléctrica poniendo fin a la campaña comercial de Navidad.

Asimismo, una docena de hosteleros ofrecerán guisos especiales de este día (Brasería, Cafetería La Oficina, El Alhambra, El Placer, El Plaza, El Nueve, El Rincón, Restaurante Hotel San Ramón, Iberjabugo, La Esquineta, Trasiego y Vino Bar).

La concejal de Desarrollo, Belinda Pallás, el alcalde Fernando Torres, el presidente de la Asociación de Empresarios de Somontano de Barbastro, José Antonio Pérez, y el representante de la mesa del comercio, Nacho Bernard, han destacado este martes el esfuerzo por mantener esta tradicional cita pese a la pandemia y han animado a la ciudadanía y visitantes a participar de los actos y comprar en los establecimientos observando las medidas de seguridad por la covid-19.

La Candelera abre el calendario ferial de Barbastro que continuará en el segundo semestre del año, como ha indicado la concejal y presidenta de la Asociación de Ferias de Aragón.