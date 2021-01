Sanitarios turolenses instan a la DGA a investigar si la cepa británica está detrás del repunte de casos

El presidente de la Junta de Personal del Sector Teruel de los sindicatos sanitarios, Jesús Martínez-Burgui, pidió este jueves al Gobierno aragonés que investigue si la presencia de la variante británica de covid-19 podría estar detrás del aumento de casos en distintas comarcas de la Comunidad. Señaló, en este sentido, que habiendo sido detectada ya en varias regiones no sería extraño que hubiese llegado a Aragón.

Martínez-Burgui, médico de Urgencias en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, consideró que no puede culparse solo a la población del incremento de positivos, puesto que, en general, "la gente está cumpliendo las normas" y solicita también que se hagan más PCR para detectar asintomáticos que podrían estar propagando el virus sin saberlo.

Advirtió igualmente que el frío mejora la conservación del virus, por lo que los elevados datos que registran las áreas de salud de la capital turolense en los últimos días -con 23 positivos en las últimas 24 horas solo en la zona básica de Teruel Ensanche- podrían responder también, siquiera en parte, al temporal y la posterior ola de frío que ha barrido estos días la Comunidad.

Sin noticias de las muestras

Tanto el director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, como el jefe de servicio de Prevención y Promoción de la Salud, Luis Gascón, aseguraron este jueves no tener constancia de la presencia de esta variante en Aragón. Tampoco parece haberse recibido respuesta del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, donde se enviaron cuatro muestras sospechosas hace ya más de una semana tras detectarse positivos en dos unidades familiares de Zaragoza. No tener novedades, aseguraron, es, a priori, una buena noticia, ya que de haberse confirmado su pertenencia a la variante #inglesa ya habría trascendido.

No se descarta, en cualquier caso, que el Instituto pueda pronunciarse en los próximos días, lo que obligaría a extremar las medidas de seguridad y el rastreo de los casos sospechosos. Para Gascón, han sido "las fiestas navideñas" y no la variante británica las que han generado el actual repunte de contagios en Aragón. "Si no nos comportábamos o no teníamos en cuenta todas las variables en las reuniones familiares iban a suceder este tipo de cosas. No hay datos para afirmar que la cepa esté determinando la evolución de la pandemia en estos momentos", subrayó.

En esta línea, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, descartó también que la cepa británica estuviera detrás del incremento de positivos producidos en el país pese a asegurar que ya son 88 los casos confirmados. Además, explicó, están en estudio otras 200 muestras.